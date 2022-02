Elden Ring ist ein so unfassbar großes und geheimnisvolles Spiel, dass es (nicht nur) Einsteiger anfangs ziemlich überfordern kann. Viele wichtige Gameplay-Mechaniken haben wir erst nach etlichen Stunden herausgefunden und hätten sie doch gerne sehr viel früher schon gewusst. Mit diesen 10 Tipps gestaltet ihr euch den Einstieg in dieses Ungetüm von einem Open-World-Epos deutlich angenehmer!

Platz 1: Als Erstes immer die Karte aufdecken!

Die Karte der Spielwelt von Elden Ring wird nicht automatisch aufgedeckt, wenn ihr sie bereist. Stattdessen müsst ihr die Landkarten für jede einzelne Region finden, damit das geschieht. Dies ist wahnsinnig hilfreich, denn auf der Karte könnt ihr euch einen groben Überblick über die Umgebung verschaffen und abschätzen, wo wichtige Orte wie Dungeons, Ruinen etc. höchstwahrscheinlich versteckt sind. Doch wo findet sich das Kartenstück jeweils?

Ganz einfach: Ihr müsst gar nicht lange suchen, bis ihr zufällig darüber stolpert. Jedes Mal wenn ihr ein neues Gebiet betretet, erscheint dieses zwar ausgegraut auf der Übersichts-Map, der Ort, an dem sich das Kartenstück versteckt, wird aber schon als Symbol darin angezeigt. Es sieht wie eine Stele aus, also eine Art Monument, an deren Sockel ihr jeweils das Kartenstück findet. Begebt euch immer als Erstes dorthin, und holt euch die Karte! An den Gegnern auf dem Weg könnt ihr schließlich einfach vorbeireiten.