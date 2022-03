Das riesige Gefäß Alexander ist der wahrscheinlich sympathischste NPC in Elden Ring. Ihr findet ihn bereits relativ früh im Spiel und müsst ihm aus der Patsche helfen, weil der schusselige Geselle sich nicht allein aus dem Erdloch befreien kann, in das er gerutscht ist. Doch auch danach geht seine Geschichte noch lange weiter. Wir nehmen euch Schritt für Schritt mit hindurch.

Die Geschichte von Kriegergefäß Alexander, dem drolligen Riesen-Kessel, zieht sich durchs gesamte Spiel Elden Ring. Absolviert ihr die einzelnen Schritte korrekt, begegnet er euch an unterschiedlichsten Stellen immer wieder und ist außerdem Teil der sehr versteckten Nebenquest um die Stadt Gefäßburg, die Heimat der niedlichen Gefäß-Wesen. Wir erklären euch jeden einzelnen Schritt, den ihr dafür machen müsst.

1. Heiligenbrücke (Limgrave): Das erste Mal trefft ihr das Kriegergefäß Alexander im Nordosten von Sturmhügel im Startgebiet Limgrave. Er befindet sich direkt südlich des Orts der Gnade Heiligenbrücke neben dem kleinen See (siehe Karte auf dem Screenshot). Es handelt sich um die Brücke Richtung Osten ins rote Gebiet Caelid, auf der einer der massigen Kürbiskopfgegner patroulliert. Wenn ihr in der Nähe seid, hört ihr ihn bereits lauthals um Hilfe rufen. Redet mit ihm und befreit ihn dann, indem ihr (evtl. mehrmals) mit eurer Waffe in seinen Rücken schlagt. Keine Angst, ihr könnt ihn dadurch nicht verletzen. Zur Belohnung bekommt ihr dafür sogar die Geste „Triumphierender Jubel“.

2. Gael-Tunnel: Als Nächstes begegnet ihr ihm im Hintereingang des Gael-Tunnels am Anfang des roten Gebiets Caelid im Osten, dessen Tür leider verschlossen ist. (Der Vordereingang des Gael-Tunnels befindet sich nicht weit entfernt und wird automatisch auf eurer Karte eingezeichnet. Fürs Absolvieren der Quest ist er aber optional.) Redet mit ihm, eine große Hilfe ist er aber an dieser Stelle nicht.

3. Schloss Rotmähne (Caelid): Hier findet der spektakuläre Bosskampf gegen Story-Boss Sternengeißel Radahn statt. Vor dem Kampf versammeln sich einige NPCs, die ihr im Verlauf des Spiels getroffen habt oder noch treffen werdet, im Innenhof der Burg und können in der anschließenden Schlacht beschworen werden, um euch zur Seite zu stehen. Sprecht hier mit Alexander und beschwört ihn während des Kampfes, wenn ihr wollt. Selbst wenn ihr ihm vorher noch nicht begegnet seid, taucht er in dieser Szene auf. Sprecht nach erfolgreichem Bosskampf erneut mit ihm am Ort der Gnade am Strand.

4. Liurnia, das Seenland: Das nächste Mal trefft ihr das tapfere Kriegergefäß ganz im Osten des Seenlandes Liurnia, direkt südlich des Lehrsaals (dem Turm, den ihr im Verlauf der Story mit der Sanduhr auf den Kopf stellt). Reist dafür zum Ort der Gnade „Hütte des Künstlers“ und reitet nach Süden. Direkt südlich des hohen Turms mit dem Lehrsaal hört ihr den armen Kerl schon rufen, der erneut in einem Erdloch festsitzt. Diesmal reicht ein einfacher Schlag mit dem Schwert aber nicht aus, um ihn daraus zu befreien. Härtere Geschütze müssen daher aufgefahren werden: Stellt in eurem Inventar einen Öltopf oder einen Öltopf an der Schnur her.(Ihr benötigt dafür ein leeres Gefäß und einen geschmolzenen Pilz. Werft ihn auf Alexander, und der Tölpel lässt sich endlich befreien.

5. Gefäßburg: Wenn ihr schonmal hier seid, solltet ihr sogleich Gefäßburg einen Besuch abstatten, die Stadt der Gefäße. Ihr gelangt ganz in der Nähe dorthin, wo ihr gerade seid, indem ihr euch zur Klippe direkt südlich des Turms mit dem Lehrsaal begebt. Seht nach unten, und ihr dürftet sofort mehrere Plattformen erblicken, auf denen ihr nach unten springen könnt, um das gut versteckte Gebiet zu erreichen (siehe Karte auf dem Screenshot). Rastet dort am Ort der Gnade und erkundet die Stadt. Hier warten etliche wertvolle Gegenstände und dankbarerweise mal keinerlei garstige Gegner auf euch. Unweit des Orts der Gnade seht ihr das Gefäßkind auf einer kleinen Treppe sitzen. Sprecht mit ihm und rastet mehrfach am Ort der Gnade, um immer weitere Dialoge freizuschalten, bis es nichts Neues mehr zu sagen hat. Es findet euch ganz nett, merkt aber an, dass eure Hände zu rau für einen würdigen neuen Eldenfürsten sind.

6. Diallos’ Questline: Bevor die Geschichte in Gefäßburg weitergeht, müsst ihr euch um eine weitere kleine Questline kümmern. Sprecht mit Diallos in der Tafelrunde (was ihr vermutlich eh schon getan habt). Ihr trefft ihn anschließend unter einer Gebäuderuine nördlich des Ortes der Gnade Torstadt der Akademie wieder im Seenland Liurnia. Redet auch hier mit ihm. Anschließend kehrt er zurück in die Tafelrunde, bis er schließlich nach Haus Vulkan auf Berg Gelmir aufbricht, um seiner neuen Bestimmung nachzugehen: Befleckte zu jagen und zu töten. Absolviert hier ein paar der Invasionsaufträge, die ihr für Haus Vulkan übernehmen könnt. Irgendwann, spätestens aber wenn ihr den Hauptboss von Haus Vulkan, die Riesenschlange Rykard, besiegt habt, zieht Diallos weiter, um Jagd auf den NPC Juno Hoslow zu machen. Ihr könnt diesen bekämpfen, indem ihr ihn mit seinem roten Rufzeichen östlich der Hütte des Erhabenen auf dem Berggipfel der Riesen beschwört und herausfordert. Vermutlich sind aber nicht alle Schritte von Diallos’ Quest nötig, um mit der Quest in Gefäßburg weiterzumachen.

7. Das Gefäßkind: Schlussendlich wandert Diallos weiter nach Gefäßburg. Er befindet sich in einer offenen Hütte, die ihr erreicht, wenn ihr am Gefäßkind vorbei zum anderen Ende des Dorfes lauft, wo er sich aufopferungsvoll um ein verletztes Gefäß kümmert. Sprecht mehrfach mit ihm und dem Gefäßkind auf der Treppe, rastet mehrfach am Ort der Gnade, bis keiner der beiden neue Dialogzeilen mehr von sich gibt. Nun muss etwas Zeit verstreichen, bevor ihr die Quest hier fortsetzen könnt. Macht also in der Zwischenzeit einfach irgendetwas anderes.

8. Mündung des Donnerstroms (Gelmir): Statten wir also Kriegergefäß Alexander an seiner neuen Location einen Besuch ab. Begebt euch auf Berg Gelmir und dort vom Ort der Gnade Mündung des Donnerstroms zum Lavasee direkt südlich von Festung Laiedd. Besiegt hier den optionalen Zwischenboss Magmalindwurm. Rastet anschließend am Ort der Gnade, kehrt zum Lavasee zurück und ihr hört Alexander schon in der Nähe rufen. Klettert auf die kleine Felsspitze, die mitten aus der Lava ragt (keine Angst, die Lava macht nur geringfügig Schaden, ihr könnt sie also sicher durchqueren, wenn ihr ein paar Heilflaschen dabei habt). Von dort könnt ihr mit ihm aus der Ferne reden und erhaltet ein Gefäß von ihm. Er gibt euch außerdem den Hinweis, dass er sich als Nächstes zum Riesen auf dem Berge aufmachen wird.

9. Boss Feuerriese: Habt ihr Alexanders Questline bis hierhin verfolgt, könnt ihr ihn im (ziemlich schweren) Story-Bosskampf gegen den Feuerriesen am Ende des Gebiets Berggipfel der Riesen als NPC-Helfer beschwören (sein Rufzeichen ist dann am linken/nördlichen der zwei Eingänge zur Bossarena, hinter der Nebelwand). Dieser Punkt ist rein optional und zum Fortschreiten seiner Quest nicht erforderlich.

10. Farum Azula: Das letzte Mal trefft ihr Alexander im Endgame-Gebiet Farum Azula. Sein Aufenthaltsort ist etwas versteckt und kann leicht übersehen werden. Geht vom Ort der Gnade Drachentempel-Aufzug nach draußen und überquert den Platz mit etlichen (und teilweise recht heftigen) wolfsähnlichen Skelett-Gegnern (am besten einfach an ihnen vorbeilaufen). Geht die Treppe gegenüber hoch, haltet euch rechts, und ihr gelangt zu zwei quadratischen, halb eingestürzten Säulengängen. Springt auf den linken davon und überquert ihn, um auf die Anhöhe direkt gegenüber zu gelangen. Zur Orientierung: Vor euch solltet ihr nun einen Drachen auf der Lichtung unter euch sehen können (der übrigens kampflos flieht, wenn ihr ihn angreift). Dort geht es aber jetzt nicht hin. Dreht euch stattdessen nach rechts und ihr gelangt über eine umgestürzte Säule auf eine Felsplattform, auf der ihr Alexander wiedertrefft. Redet mit ihm, und er fordert euch zu einem freundschaftlichen Duell unter Kriegern heraus. Wenn ihr ihn besiegt, erhaltet ihr zur Belohnung Alexanders Innereien und den Talisman Scherbe von Alexander, die die Wirkung von Talenten verstärkt.

11. Alexanders Innereien: Kehrt damit nach Gefäßburg zurück. Ist mittlerweile genug Zeit vergangen, sitzt das Gefäßkind nicht mehr auf seiner Treppe und Diallos liegt schwer verwundet in der Mitte des Dorfes. Er hat in der Zwischenzeit versucht, den Helden zu spielen und das Dorf von seinen Unterdrückern zu befreien – doch offensichtlich unter schweren Verlusten. Sprecht mit Diallos und dem Gefäßkind, bis Diallos seinen Verletzungen erliegt. Rastet am Ort der Gnade, bis das Gefäßkind auf seinen angestammten Platz auf der Treppe zurückgekehrt ist. Dort könnt ihr ihm Alexanders Innereien überreichen, wofür ihr zur Belohnung den Talisman Begleitergefäß erhaltet, der die Wirkung von Wurfgefäßen erhöht. Damit sind die Questlines von Alexander, Gefäßburg und Diallos endgültig abgeschlossen.

