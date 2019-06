Nach Gerüchten im Vorfeld hat From Software zusammen mit Game-of-Thrones-Autor George R.R. Martin auf der E3 tatsächlich das Fantasy-Actionspiel Elden Ring angekündigt. Für Fans des Entwicklerstudios bleibt aber die Frage: Wieviel Dark Souls steckt in Elden Ring?

Bereits mit Sekiro: Shadows Die Twice blieben die Mannen von From Software nach dem Ende der Dark-Souls-Trilogie dem Dark-Fantasy-Genre treu. Jetzt hat man in Los Angeles in Zusammenarbeit mit Kult-Autor George R.R. Martin ebenfalls ein solches Action-RPG mit Elden Ring angekündigt. Martin ist der Autor von "Das Lied von Eis und Feuer", der Romanvorlage zur erfolgreichen HBO-Serie "Game of Thrones".

Auf der Branchenmesse hat sich nun Hidetaka Miyazaki weitergehend zu Elden Ring geäußert - und dabei gute Neuigkeiten für Fans von Dark Souls parat. Der Schöpfer der erfolgreichen wie schweren Reihe erklärte nämlich, dass Elden Ring stark an Dark Souls angelehnt sein wird.

In einem Interview mit den englischsprachigen Kollegen von IGN sagte Miyazaki: "Elden Ring ist ein Third-Person-Action-RPG mit einem Fantasy-Setting. Gameplay-technisch basiert es sehr stark auf Dark Souls." Das beliebte Franchise hat also einen gewichtigen Einfluss auf Elden Ring. Alle Fans dürfen also aufatmen.

Trotzdem wird es natürlich Unterschiede geben, denn sonst hätte man auf Elden Ring auch gleich Dark Souls IIII drauf schreiben können. "Das heißt jedoch nicht, dass es sich genau so spielen wird", ergänzt der Dark-Souls-Schöpfer. Vor allen Dingen die offenere und gewaltigere Spielumgebung solle dafür sorgen, dass sich die Kämpfe "grundlegend anders" anfühlen sollen.

Die Größe der Spielwelt spiegelt sich auch in einem anderen Punkt wieder: "Es ist ohne Zweifel unser bislang größtes Spiel, was den Umfang betrifft." Was das genau bedeutet, ist aber ebenso in der Schwebe wie ein Release-Termin für Elden Ring.