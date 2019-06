Schon länger gibt es Gerüchte um ein gemeinsames Spielprojekt der Dark-Souls-Schöpfer von From Software und George R.R. Martin, dem Autor der Vorlage zu "Game of Thrones". Dieses Projekt wurde nun vor der offiziellen Ankündigung bereits geleakt.

Auf der diesjährigen E3 2019 in Los Angeles wird From Software aller Voraussicht nach den Titel Elden Ring vorstellen. Das geht aus einem geleakten Poster zum Titel hervor, das nun vor dem Start der wichtigen Branchenmesse ins Netz gelangt ist.

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass George R.R. Martin, der Autor von "Das Lied von Eis und Feuer", an einem japanischen Videospiel werkelt. Der Verantwortliche für die Romanvorlage für die Erfolgsserie "Game of Thrones" soll dafür mit From Software, den Machern von Dark Souls, Bloodborne und Sekiro, kooperieren.

Auf der bevorstehenden Messe soll nun offenbar die offizielle Ankündigung des Titels erfolgen, wie der Videospiel-Insider Daniel Ahmad via Twitter erklärt. Elden Ring soll sich demnach für PC, PS4 und Xbox One in Arbeit befinden, außer dem Spielnamen sowie dem Poster sind gegenwärtig aber noch keine weiteren Details bekannt.

Elden Ring wird über den Publisher Bandai Namco erscheinen, der im Vorfeld der Messe noch anderweitig für Aufsehen sorgt. Kurz vorher war mit Tales of Arise auch ein neuer Teil der Tales-of-Reihe geleakt worden, der ebenfalls in Kürze vorgestellt werden könnt.