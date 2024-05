Der erste DLC zu Elden Ring ist nicht mehr weit entfernt, da wird es für From Software und Bandai Namco Zeit, ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Womit könnte das besser gehen als einer lebensgroßen Replik eines Arms der berüchtigsten Bossgegnerin des Hauptspiels?

Malenia ist ein Name, der viele Souls-like-Fans erzittern lässt. Der optionale Boss aus Elden Ring greift nicht nur wahnsinnig schnell an, sie heilt sich auch frecherweise selbst. Entsprechend gibt es zahlreiche frustrierte Spielerinnen und Spieler, aber auch beeindruckende Erfolge. So erledigte eine Streamerin mal eben zwei Malenias gleichzeitig und ein User namens Let Me Solo Her half Personen aus der Patsche, die so gar nicht zurechtkamen.

Wenn ihr den Kampf überstanden habt und euch virtuelle Trophäen nicht reichen, dann hat Bandai Namco genau das Richtige für euch. Im offiziellen Shop des Studios könnt ihr euch jetzt eine lebensgroße Replik des rechten Arms von Malenia bestellen - für satte 449,99 Euro.

Für diesen stolzen Preis verspricht Bandai aber auch höchste Qualität, die durch die Zusammenarbeit mit der Firma PureArts gewährleistet werden soll. Ihr könnte den Arm von Malenia entweder auf einem Ständer platzieren oder ihn an eure Wand schrauben, außerdem verfügt er über ein bewegliches Gelenk.

Die Eckdaten der Replik gibt Bandai wie folgt an:

Material: Polyresin

Hochdetaillierte Skulptur von Malenias Armprothese

Mit Goldfarbe bemalt

Bewegliches Handgelenk

Inklusive einem Metallständer und einer Wandbefestigung aus Metall für zwei Präsentationsmöglichkeiten

Auflage Größe: 33CM X 95CMX 13CM

Geschätzter Lieferzeitpunkt: Dezember 2024

Limitiert auf 3.500 Stück

Laut dem Shop gibt es schon jetzt nur noch wenige Einheiten. Verschifft werden soll euer ganz persönlicher Malenia-Arm im Dezember 2024. Ihr habt also noch genügend Zeit, um den DLC Shadow of the Erdtree für Elden Ring zu zocken. Dieser erscheint bekanntermaßen am 21. Juni 2024.