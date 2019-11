Am 14. November fand in München die 19. Auflage des PES Media Cup statt. Verschiedene Medienvertreter spielten in eFootball PES 2020 um den Sieg. Das sind die Gewinner.

Die Gewinner des 19. PES Media Cup (von links): Sascha Göddenhoff, Thomas Szedlak und Christian Dörre

Am vergangenen Donnerstag richtete Konami den PES Media Cup 2019 aus, der wie gewohnt in der Fußballkneipe "Stadion an der Schleißheimer Straße" in München stattfand. Insgesamt 27 Medienvertreter trugen in eFootball PES 2020 spannende Spiele aus. Nach Gruppenphase und K.o.-Runde standen gegen Mitternacht die drei Gewinner fest:

Platz 1: Thomas Szedlak (Computec Media GmbH)

Platz 2: Christian Dörre (Computec Media GmbH)

Platz 3: Sascha Göddenhoff (Gameswelt)

Neben schicken Pokalen gab es außerdem VIP-Tickets für ein Heimspiel des FC Bayern München zu gewinnen. Gute Gespräche, faire Partien und vor allem viel Spaß sorgten für einen rundherum gelungenen Abend.