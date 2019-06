Heute hat Konami sein neues Fußballspiel vorgestellt. Das trägt mit eFootball PES 2020 nicht nur einen anderen Namen, sondern will auch sonst einiges anders machen.

eFootball PES 2020 - so heißt der nächste Teil von Konamis Fußballreihe Pro Evolution Soccer. Der ungewohnte Name soll die eSport-Ambitonen der Serie untermauern, aber auch generell für einen Umbruch stehen. Neben der Veröffentlichung eines ersten Trailers gab Konami auch erste Infos zu den Neuerungen in PES 2020 bekannt.

Die Meister-Liga bietet ein neues Dialogsystem, das mehr Entscheidungsfreiheit und Spielraum bieten soll, etwa bei Transferverhandlungen. Ebenso will ein neuer Algorithmus dafür sorgen, dass virtueller und realer Transfermarkt enger miteinander verknüpft werden. Das soll etwa Spielerwechsel glaubwürdiger machen als bisher. Außerdem können legendäre Fußballer als Trainer eingestellt werden, darunter Maradona und Johan Cruyff.

Das Geschehen auf dem Platz soll durch Neuerungen bei Dribbling, Ballannahmen, Torschüssen und der Defensive authentischer werden. Beispielsweise kommen taktische Fouls hinzu, die bewusst eingesetzt werden können, um einen Angriff zu unterbrechen. Auch eine verbesserte Ballphysik sowie zusätzliche Spieleranimationen werden angekündigt.

Ein neuer Modus ist Matchday. Dabei entscheidet ihr euch für eine von zwei Seiten und absolviert für diese eine Reihe von Partien. Für Siege wie Niederlagen erhält eure Gruppe Punkte. Am Ende eines Events treten die beiden besten Spieler jeder Seite gegeneinander an und spielen nicht nur um den Gesamtsieg, sondern auch besondere Belohnungen. Die anderen Spieler sollen diese Partie im Livestream verfolgen können.

eFootball PES 2020 erscheint am 10. September für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Wie in den Vorjahren wird es neben der Standard Edition auch eine Legend Edition geben, die besondere digitale Inhalte bietet. Für die genauen Inhalte jeder Version folgt einfach unserer Quelle am Ende der Meldung.

Zum Abschluss haben wir natürlich noch den ersten Trailer für euch: