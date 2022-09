Auf dem Rasen hat sich was getan! Das merke ich gleich, als ich nach der Installation der Aktualisierung die Kugel herumschubse. Statt regelmäßig dem Sekundenschlaf zu verfallen, agieren meine Jungs nun spürbar agiler und aufmerksamer – und zwar an beiden Enden des Spielfelds.

Meine zentrale Kritik im zweiten Teil des Testtagebuchs zu eFootball 2022 bezog sich auf die vielen Aussetzer meiner Truppe, die aussichtsreiche Angriffe zunichte machten und gezielte Defensivaktionen regelmäßig in Comedy-Nummern verwandelten. Offenbar ging es nicht nur mir so, denn genau an diesen Stellen drehte Konami mit dem Update v2.0.0. Auffällig ist die neue Beweglichkeit und Resonanz meiner Elf auf alle Eingaben, und zwar ohne nennenswerte Ausnahmen.

Von Torjägern und Zerstörern

Top-Verteidiger wie David Alaba laufen nun nicht mehr regelmäßig wie betrunken am Ball vorbei, sondern bleiben auch nach einem Sprint oder einer Körpertäuschung nah am Gegenspieler. Ähnlich sieht es beim Stürmer aus, mit dem ich auch mal zwei Leute umkurven kann – ein dickes Dankeschön geht raus ans präzisere Dribbling via linkem Stick.

Zudem habe ich den Eindruck, dass sich die verschiedenen Spielertypen wieder stärker bemerkbar machen. Beispielsweise startet ein Angreifer mit dem Stil “Torjäger” häufiger Läufe, die für herrliche Steilpässe wie gemacht sind. Ein Mittelfeldspieler, der als “Allrounder” auftritt, geht hinten zur Sache und schaltet sich gleich darauf mit nach vorne ein. Ein sehr gutes Beispiel ist Leon Goretzka, auf dessen Kombination aus Kraft, Ausdauer und Spielstärke ich nicht mehr verzichten mag.

Dagegen räumt ein Verteidiger der Marke “Zerstörer” vor dem eigenen Sechzehner alles weg, kann dafür allerdings wenig mit Dribblings und Pässen anfangen. Darum stelle ich ihm einen spielstarken Mann wie den bereits genannten Alaba zur Seite oder baue das Spiel über schnelle Außenverteidiger à la João Cancelo auf. Schon zu PES-Zeiten waren diese und weitere Typen zentrale Bausteine einer schlagkräftigen Mannschaft. Glücklicherweise ist das nun wieder der Fall.

eFootball 2023 - Official Launch Trailer Mit einem großen Update geht eFootball 2023 in sein zweites Jahr. Der Trailer stellt euch die neuen Inhalte vor.

Viele Stars, wenig Arbeit

Wie ihr anhand der genannten Namen vielleicht schon erahnt, stehen ein paar namhafte Spieler in meiner Mannschaft. Vor allem im Angriff wirbeln mit Bernardo Silva (Manchester City), Raheem Sterling (Chelsea) und Robert Lewandowski (Barcelona) echte Könner. Vor allem der ehemalige Bayern-Stürmer haut praktisch alles rein, was ihm vor die Füße oder den Kopf kommt – kein Wunder angesichts seiner Gesamtbewertung von 97 Punkten. Das scheint außergewöhnlich viel zu sein, gehört jedoch beinahe zum Standard in eFootball 2023.

Dank eines gut gefüllten Ingame-Kontos kann ich mich nämlich ganz locker im Regal der absoluten Elite-Kicker bedienen. Dafür muss ich nicht mal viel spielen, sondern nur den Dreamteam-Modus starten und in den Partien einige einfache Aufgaben erfüllen. Auf der einen Seite ist das schön, weil sich meine Mannschaft auch ohne irren Grind stetig weiterentwickelt. Auf der anderen Seite geht mir das so seltene wie tolle Gefühl früherer PES-Tage ab, völlig überraschend einen Superstar aus dem Pack zu ziehen.

Doch viel zu tun gibt es für meine Stars immer noch nicht. Die drei bis vier Wettbewerbe, die jede Woche zur Verfügung stehen, sind stets gleich strukturiert und rasch erledigt: Nach vier oder fünf Spielen greife ich die große Belohnung ab, danach starte ich bereits den nächsten Cup. Außerhalb des Dreamteam-Modus gibt es weiterhin nur Freundschafts- und Online-Spiele mit festgelegten Mannschaften. Von Meister-Liga oder Karriere fehlt jede Spur.

Ach ja, ich zocke weiterhin zu 99 Prozent gegen die KI, denn online passiert mir zu viel Unsinn. Bezeichnend war eine Partie in der eFootball Liga, in der mein Gegner durchweg mit absoluten Graupen aufs Feld ging. Die waren im Spiel jedoch fast so schnell und technisch beschlagen wie meine aufgelevelte Truppe. Dazu kommen regelmäßige Lags, selbst wenn mir im Vorfeld eine exzellente Verbindungsqualität angezeigt wird.