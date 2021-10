Vor zwei Wochen schloss ich mein Preview zu eFootball 2022 mit dem Satz: Es kann nur noch besser werden. Ich Narr! Seit Freitag ist die erste Version des Spiels draußen – und sie zwingt mich dazu, meine Meinung zu ändern. Denn das, was Konami anbietet, hat mit Fußball nur am Rande etwas zu tun ...

Gleich der erste Start des Spiels geht daneben: Nach wenigen Sekunden stürzt eFootball 2022 einfach ab. Dabei wollte mir Ex-Barcelona-Maestro Andres Iniesta gerade im Video zeigen, wie toll das neue Motion Capturing ist und welche grandiosen Optionen ich in der Offensive habe. Schade, das ist schon im Ansatz zu viel für meine PS5. Und außerdem ein schlechtes Omen ...

Nach dem Neustart gelange ich ins Hauptmenü, das aber nur wenig Auswahl bietet. Es gibt Freundschaftsspiele gegen die CPU, in denen neun lizenzierte Teams verfügbar sind: Neben Arsenal, Bayern München, Manchester United, Juventus Turin und Barcelona sind noch vier Mannschaften aus Südamerika am Start, namentlich Corinthians, Flamengo, São Paulo und River Plate.

Die zweite Spielmöglichkeit stellen Online-Herausforderungen dar, in denen es schon heute um Belohnungen für den im November startenden Kreativteams-Modus geht. Der Zeitraum für diese Events ist ebenso festgelegt wie die verfügbaren Vereine. Waren es in der ersten Woche noch eine ganze Reihe nicht lizenzierter Teams, geht es in der zweiten Woche mit Clubs wie Zenit St. Petersburg, Atalanta Bergamo oder Celtic Glasgow aufs Feld. Allerdings lässt sich die Mannschaft im Verlauf des Events nicht mehr wechseln – ein Grund für diese Einschränkung wird nicht ersichtlich.

Festival der Fehlpässe

Den Anfang mache ich aber mit dem Offline-Spiel – und damit beginnt der Ärger. Ich habe das Gefühl, zum ersten Mal ein Fußballspiel zu zocken! Auf Passhilfe-Stufe 1 bringe ich die ersten Minuten keinen einzigen Ball an den Mitspieler. Entweder die Pille verhungert unterwegs oder wird gleich über das halbe Spielfeld getreten. Ich probiere mich durch bis zur Stufe 4, ohne erkennbare Verbesserung. Selbst mit zugeschalteter Richtungsanzeige gelingt es mir kaum, den Ball einigermaßen kontrolliert zu bewegen. Außerdem verweigern Spieler mehrfach die Annahme und lassen die Kugel in den freien Raum kullern.

Ob ich hinterherlaufen kann, scheint im Hintergrund ausgewürfelt zu werden, denn gerne nehmen sich meine Leute eine kurze Bedenkzeit, bevor sie überhaupt etwas tun. Dafür stürmen sie mit einem Druck auf L2 neuerdings wie irre in den Zweikampf. Das lässt sich nicht kontrollieren, weil der Spieler wie an der Schnur gezogen losrennt. Dabei zeigt sich das äußerst schlechte Kollisionssystem: Regelmäßig vollführen die Kicker wilde Verrenkungen oder prallen voneinander ab, als wären sie aus Gummi. Geplante und nachvollziehbare Aktionen sind absolute Mangelware.

Wenn Pässe und Zweikämpfe so zuverlässig funktionieren wie die Deutsche Bahn, dribbelt man sich dann einfach bis zum Tor durch? Keine Chance, denn so wenig Dynamik wie in eFootball gibt es nicht mal im sonntäglichen Alte-Herren-Kick. Selbst in der Realität sehr agile Spieler wie Serge Gnabry, Paulo Dybala oder Lionel Messi lassen jegliche Spritzigkeit vermissen und wenden wie Geländewagen.

Solch schwere Beine lassen auch Torschüsse zu einer Glückssache verkommen: Die besten Chancen im Strafraum werden kläglich vergeben, weil Lewandowski, Aubameyang und Co. herumstolpern, als hätten sie vor dem Spiel ein paar Schnäpse getrunken. Und bei Verteidigern befürchte ich vor lauter Trägheit, der Sekundenschlaf hätte sie heimgesucht. Sorry, das alles hat nichts mit Natürlichkeit oder realistischer Physik zu tun, sondern ist einfach nur völlig lächerlich und falsch. Selbst der Ball scheint drei Kilo zu wiegen, so beschwerlich kullert das Ding über den Rasen.

Wenig überraschend läuft es online genauso beschissen wie offline. Meine Kontrahenten haben offensichtlich die gleichen Probleme wie ich: Entschieden werden die Partien nämlich überwiegend durch Aussetzer der Spieler oder absurde Fehlpässe, die eher einer Torvorlage gleichkommen. Spielaufbau und Taktik gehen in diesem Chaos völlig unter.

Hübsch geht anders

Passend zur Spielbarkeit hat auch die Grafik wenig zu bieten. Ein Blick auf den Rasen lässt mich an die Spielteppiche aus meiner Kindheit denken. Keine Struktur, keine Unebenheiten, keine Natürlichkeit. Schwenkt die Kamera aufs Publikum, habe ich das Gefühl, sich im Wind wiegende Pappkameraden zu sehen. Kantige Gesichter und zwei Animationen pro Zuschauer erinnern an selige PS2-Zeiten.

Beim Einmarsch der Spieler ins Stadion schaue ich in teils glaubwürdige, teils aber auch erschreckend künstliche Visagen. Hey Konami, Mittelfeld-Talent Martin Odegaard spielt das zweite Jahr in Folge für euren Partnerverein FC Arsenal – warum sieht er immer noch aus wie eine mit Vaseline beschmierte Wachsfigur?! Allgemein habe ich den Eindruck, als hätte man die meisten Gesichter direkt aus dem letzten PES-Teil übernommen und nichts neu gescannt oder wenigstens verbessert.

Im Spielverlauf machen abgehackte Animationen, ständige Fehler bei den Kollisionen und ruckelnde Zwischensequenzen nahezu alles schlechter als im zwei Jahre alten eFootball PES 2020. Statt wenigstens mit einer hübschen Beleuchtung Akzente zu setzen, wird das Geschehen blass und künstlich dargestellt. Kurzum: Was eFootball grafisch abliefert, spottet den Möglichkeiten der PS5 in jeder Hinsicht. Noch schlimmer ist es auf der PS4, denn hier sieht das Spiel aufgrund nachladender Texturen, Unschärfen und Kantenflimmern endgültig nach einer halbgaren Beta aus.

Es ist mir völlig schleierhaft, wie man dieses eindeutig unfertige Produkt auf die Welt loslassen konnte. Nun muss Konami richtig Gas geben und das Spiel schnellstmöglich in einen halbwegs brauchbaren Zustand bringen. Ein erster Patch ist zwar für Oktober angekündigt, doch es bleibt fraglich, ob das Entwicklerteam die vielen Probleme damit in den Griff bekommt oder noch schlimmer macht. Denn schon in der PES-Vergangenheit haben solche Updates mehrfach neue Baustellen verursacht. Eins steht jedenfalls fest: Statt einen verheißungsvollen Saisonauftakt hinzulegen, findet sich eFootball 2022 schon am ersten Spieltag mitten im Abstiegskampf wieder ...