Die Wege der FIFA und Publisher EA trennen sich nach FIFA 23 bekanntermaßen und Electronic Arts stellt seine erfolgreiche Fussball-Reihe unter dem Branding EA Sports FC auf eigene Beine. Trotzdem will das Unternehmen vor allen Dingen weiterhin an der Lizenzfront punkten - und ein wichtiger Deal mit der englischen Premier League steht nun scheinbar vor dem Abschluss.

Die FIFA-Reihe kommt mit dem aktuellen FIFA 23 bekanntermaßen zu einem Abschluss, denn der Fussball-Weltverband und Publisher EA konnten sich nicht auf eine Fortsetzung der langjährigen Zusammenarbeit einigen. Während die FIFA selbst anderweitig im Videospielbereich tätig werden will, stellt EA seine bisherige Reihe unter dem Namen EA Sports FC neu auf, will dabei aber den bewährten Lizenzumfang erhalten. Deshalb werkelt man fleißig an verschiedenen Fronten, um entsprechende Deals für die Zukunft festzuzurren - und das scheint jetzt auch in Sachen Premier League zu gelingen.

Die so wichtige englische Liga mit zahlreichen Schwergewichten des Weltfussballs wird dem Vernehmen nach auch künftig in EA Sports FC mit originalen Teams und Namen vertreten sein. Das soll ein neuer Deal bewerkstelligen, der nun kurz vor dem Abschluss stehen soll.

EA Sports sei gegenwärtig dabei, einen Deal mit der Premier League zu finalisieren, der 488 Millionen Pfund (rund 550 Millionen Euro) schwer sein soll. Das berichtet nun Sky Sports. Demnach hätten alle 20 Klubs der Premier League bereits Informationen rund um den Deal erhalten. Sollte dieser zum Abschluss gelangen, dann soll dieser vorerst über sechs Jahre andauern.

Der Deal mit der Premier League wäre nicht der erste seiner Art auf dem Weg, das Fussball-Videospielgeschäft bei EA neu aufzustellen. Bereits im August schloss EA einen Vertrag mit der spanischen La Liga, der vergleichsweise geringe 30 Millionen US-Dollar wert war. Einen weiteren Monat davor kündigte EA auch die Rückkehr des italienischen Top-Klubs Juventus Turin an, nachdem dieser zuvor vorübergehend lediglich in den Fussballspielen von Konami zu sehen war.