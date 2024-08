Mit dem neuen Modus Rush, einer überarbeiteten Karriere und diversen Detailverbesserungen geht EA Sports FC 25 in rund einem Monat an den Start. Auf der Gamescom durften wir das Fußballspiel noch einmal ausprobieren und mit einem der Karriere-Entwickler über Neuerungen plaudern.

Andreas Wilsdorf ist Line Producer und mitverantwortlich für den Karrieremodus in EA Sports FC 25. In seiner Jugend wurde der Eintracht-Frankfurt-Fan durch Titel wie Anstoss 3 oder Bundesliga Manager Hattrick geprägt. Kein Wunder, dass bei ihm vor allem Einstellungsmöglichkeiten und Spieltiefe auf der To-do-Liste standen.

Kleine und große Verbesserungen

Wilsdorf betont, dass für EA Sports FC 25 die Sterne gut standen und darum viele Neuerungen in die Karriere integriert werden konnten. Beispielsweise wollte man schon länger Frauen- und Männerfußball miteinander verbinden, jedoch fehlten dafür schlicht die Lizenzrechte an ausreichend vielen Frauenligen.

Auch die Erweiterung des Scouting-Systems gestaltete sich aufwendiger als gedacht: "Es ist mehr als nur ein paar neue Flaggen einbauen. In jedem Land brauchst du eine bestimmte Art von Talenten, die gefunden werden wollen. Wie ist die Talentdichte? Auf welchen Positionen gibt es Spieler? In Brasilien etwa entdeckst du schnell starke Mittelfeldspieler. Aber wie sieht es mit San Marino aus? Das Ganze muss auch erst konzeptioniert werden."

An der Darstellung der Vertragsgespräche ändert sich indes nichts. Dafür könnt ihr aber "realistische" Verhandlungen aktivieren. Euer Gegenüber reagiert entsprechend feinfühliger auf unverschämte Offerten und bricht im Zweifelsfall das Gespräch gar sofort ab. Dazu bietet man Detailverbesserungen wie beispielsweise Stories für die Spielerinnen- oder Spielerkarriere an, darunter den Star, der von einer Verletzung zurückkehrt oder den Sohn, der seinem erfolgreichen Vater nacheifert.

"Fußball schreibt seine eigenen Geschichten und wir wissen aus dem Feedback, dass viele Spieler diese vorgefertigten Wege wollen", führt Wilsdorf im Gespräch aus. Die Stories tauchen – ebenso wie die Möglichkeit, als Icon wie David Beckham zu spielen – ausschließlich in der Spielerkarriere auf und sollen dieser eine gewisse Persönlichkeit verpassen. Interessant: Besagte Geschichten enden nicht nach einer Saison, sondern laufen bis zum Karriereende weiter.

Rush, Rush ins Törchen

Der Rush-Modus ist neben dem neuen Taktik-System namens FC IQ (mehr dazu in unserer großen Vorschau zu EA Sports FC 25) die dominanteste Neuerung im neuen Fußballspiel. Der muntere Fünf-gegen-Fünf-Kick taucht in allen großen Spielmodi auf. Auch in der jüngsten Hands-on-Session machte Rush jede Menge Laune. Im Gegensatz zum abgesägten VOLTA ist Rush nicht primär auf Dribblings und Tricks ausgelegt. Vielmehr kann man hier auch mit Pässen und vor allem gutem Stellungsspiel dominieren und siegen.

Im Mehrspieler-Modus könnte es allerdings richtig turbulent werden. Schließlich gibt es auf dem Kleinfeld keine vorgeschriebenen Positionen. Wer im Angriff spielt und wer in der Abwehr, müsst ihr selbst koordinieren. Wenn alle Feldspieler nach vorne rennen, sieht der arme KI-Torhüter alt aus. Im Multiplayer-Getümmel müssen daher Rollen verteilt und auch eingehalten werden. Im lokalen Spiel auf der Couch funktioniert das sicher gut, im Online-Betrieb mit Fremden befürchten wir dezentes Chaos und Frust.

EA Sports bindet den Rush-Modus zudem in die Karriereoptionen ein. Erstmals könnt ihr in der Trainerlaufbahn auch die Jugendmannschaft selbst spielen. Die festgelegten Turniere und Matches finden im Rush-Szenario statt. Vor Spielbeginn bestimmt ihr vier Feldspieler und einen Torhüter, die auflaufen sollen. Nach dem hoffentlich siegreichen Spiel erhalten die teilnehmenden Kicker eine Verbesserung ihrer Werte. Jugendspieler wachsen so vor euren Augen heran – nicht nur in Sachen Passspiel und Abschluss, sondern auch körperlich.

Wilsdorf erklärt, dass die aktive Jugendarbeit auch auf die Integration der Frauenmannschaften in den Karrieremodus zurückzuführen ist. Im echten Frauenfußball ist der Nachwuchs nämlich aufgrund der im Vergleich zu den Männern deutlich niedrigeren Budgets umso entscheidender, da viele Teams keine teuren Transfers auf die Beine stellen können.