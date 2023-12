Team of the Week #14: Diese Spieler und Spielerinnen sind dabei

Das Team of the Week #14 für EA Sports FC 24 ist ab sofort in den Packs. Wir verraten euch, wer dabei ist und welche Upgrades die Spielerinnen und Spieler erhalten haben.

Das Team of the Week #14 in EA Sports FC 24 ist ab sofort in den Packs erhältlich. Darin finden sich die Fußballerinnen und Fußballer wieder, die am vergangenen Spieltag besonders gute Leistungen gezeigt haben. Wir stellen euch das komplette Team mitsamt den jeweiligen Upgrades vor und heben die Topspielerinnen und -spieler hervor.

Das ist das Team of the Week #14:

Tor

Pietro Terracciano (Italien, Serie A, AC Florenz) – 79 → 85

Abwehr

Kim Min-Jae (Südkorea, Bundesliga, FC Bayern München) – 84 → 87 * Featured Player*

Raphaël Varane (Frankreich, Premier League, Manchester United) – 84 → 86

Mittelfeld

Luka Modrić (Kroatien, La Liga, Real Madrid) – 87 → 88

Allan Saint-Maximin (Frankreich, ROSHN Saudi League, Al Ahli) – 81 → 86 *Featured Player*

Mohamed Kudus (Ghana, Premier League, West Ham United) – 79 → 84

Emmanuel Sabbi (USA, Ligue 1, Le Havre) – 67 → 83

Ismael Saibari (Marokko, Eredivisie, PSV Eindhoven) – 70 → 83

Angriff

Victor Osimhen (Nigeria, Serie A, Napoli FC) – 88 → 89

Takuma Asano (Japan, Bundesliga, VfL Bochum) – 74 → 83

Artem Dovbyk (Ukraine, La Liga, FC Girona) – 70 → 86

Bank:

Rafa Mújica (Spanien, Liga Portugal, Arouca) – 70 → 83

Kevin Mac Allister (Argentinien, Pro League, Royale Union Saint-Gilloise) – 74 → 83

André Luis (Brasilien, Pro League, FC Moreirense) – 69 → 83

Finn Azaz (Irland, EFL Championship, Plymouth Argyle) – 69 → 83

Joel Pereira (Portugal, Ekstraklasa, Lech Posen) – 70 → 83

Esperanza Pizarro (Uruguay, Liga F, SD Eibar) – 70 → 83

Lena Ostermeier (Deutschland, Frauen-Bundesliga, SGS Essen) – 76 → 83

Das Team of the Week #14 ist bis zum 27. Dezember, 19 Uhr in den Packs. Wir wünschen euch viel Glück!