Auch in diesem Jahr findet wieder die zweistündige PC Gaming Show auf der E3 2019 statt. An dieser Stelle verschaffen wir euch einen Überblick über alle wichtigen News und neuen Trailer für PC-Gamer.

Evil Genius 2: World Domination

Zum Aufakt in die PC Gaming Show wurde das im Comic-Look gehaltene Sequel Evil Genius 2: World Domination vorgestellt.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Paradox Interactive zeigte in einem neuen Trailer erstes Gameplay aus Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 und bestätigte mit dem ersten Quartal 2020 einen groben Release-Zeitraum. Vorbestellungen des Sequels sind ab sofort möglich.

Stormancer

Im neuen Space-Pirate-Titel Stormancer dürft ihr eure eigene Kolonie aufbauen und managen. Kolonisten könnt ihr auf Missionen entsenden. Erste Eindrücke liefert der nachfolgende Trailer.

Chivalry II

Tripwire Interactive hat mit Chivalry II für Anfang 2020 ein mittelalterliches Kampfspiel-Sequel für bis zu 64 Spieler samt Belagerungen und Schwertkämpfen vorgestellt. Ihr werdet sogar Dörfer plündern und Häuser niederbrennen dürfen. Die Größe des Spiel soll das Zweieinhalbfache des Vorgängers annehmen. Der Release wird auf dem PC zunächst exklusiv via Epic Games Store erfolgen.

Mosaic

Krillbite Studio hat mit Mosaic ein mysteriöses Spiel angekündigt, das euch mit auf eine horrorhafte Reise von Kindheit zum Erwachsenwerden mitnehmen soll.

Midnight Ghost Hunt

Das actionreiche Midnight Ghost Hunt wurde von Coffee Stain angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Multiplayer-Spiel.

Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy

Das Sequel Unexplored 2 wurde samt Top-Down-Perspektive im Rahmen der PC Gaming Show neu vorgestellt. Das Spiel ist via Open Access bei Fig spielbar.

Funcom

Der Entwickler und Publisher hat Mutant Year Zero: Seed of Evil für den 30. Juli 2019 bestätigt. Ebenfalls wurde das bereits veröffentlichte Conan Unconquered kurz gezeigt. Halloween 2019 soll Moons of Madness erscheinen - neben dem PC auch für PS4 und Xbox One.

Komplett neu wurde ein comichaftes Conan-Spin-Off namens Conan Chop Chop angekündigt, das vom Stil her ein die klassischen 2D-Zeldas erinnert. Der Titel erscheint am 03. September 2019

Last Oasis

Ein weiteres PC-Spiel, das am 03. September erscheinen wird, ist das ebenfalls per Trailer präsentierte Last Oasis. Das MMO geht schon im Sommer in den Early Access.

Age of Wonders: Planetfall

Das neue Strategiespiel Age of Wonders: Planetfall erscheint am 06. August 2019 für PC (auf verschiedenen Plattformen) sowie für Konsolen.

Zombie Army 4: Dead War

Beim ebenfalls per Trailer vorgestellten Zombie Army 4: Dead War handelt es sich um einen Koop-Shooter, in dem ihr es gegen Hitlers Zombie-Horden aufnehmen müsst. Der Release ist Anfang 2020 für PC, PS4 und Xbox One geplant.

Remnant: From the Ashes

Der Titel war bereits im Vorfeld der E3 bekannt, schließlich erscheint das Spiel von Gunfire Games schon am 20. August 2019.

Griftlands

Klei hat mit Griftlands ein kartenbasiertes Rollenspiel vorgestellt, das im Juli durchstarten soll.

Planet Zoo

Das tierische Strategiespiel Planet Zoo wird ab dem 05. November 2019 für PC zu haben sein.

Shenmue 3

In einem neuen Trailer waren laufende Spielszenen aus dem mehrfach verschobenen und nun am 19. November 2019 erscheinenden Shenmue 3 zu sehen. Auf dem PC wird der Release via Epic Games Store erfolgen, es ist aber unklar ob es sich insoweit um einen exklusiven Release handelt oder auch Steam bedient wird.

Warhammer: Vermintide II

Zum bereits veröffentlichten Warhammer: Vermintide II hat Entwickler Fatshark den neuen Versus-Spielmodus angekündigt. Hier treffen Teams aus jeweils vier Spielern im PvP aufeinander.

Per Aspera

Raw Fury hat das im Weltall angesiedelte Per Aspera offiziell per Trailer vorgestellt. Der rote Planet Mars erwartet euch und möchte via Terraforming erobert werden.

Ancestors: The Humankind Odyssey

Patrice Desiléts, der Schöpfer des ursprünglichen Assassin's Creed, hat sein neues Projekt Ancestors: The Humankind Odyssey vorgestellt. Im Spiel erlebt ihr beginnend mit den primitivsten Affen die Entwicklung der Menschheit in einem afrikanischen Dschungel mit. Der Release erfolgt zunächst für den PC am 27. August 2019.

Dota Auto Chess

Die beliebte Modifikation erscheint als eigene Version exklusiv im Epic Games Store.

Valfaris

Big Sugar hat einen Sidescrolling-Shooter im Turrican-Stil vorgestellt: Ballern bis zum Abwinken in Valfaris - eine ordentliche Prise Heavy Metal inklusive!

Borderlands 3

Paul Sage von Gearbox Software hat im Rahmen der PC Gaming Show mit Moze the Gunner einen Charakter des heiß ersehnten neuen Serienablegers vorgestellt. Im Übrigen beantwortete Sage auch einige Fan-Fragen. Die Levelobergrenze wird bei 50 liegen und es gibt laut Sage unzählige Bosskämpfe. Zwischen den Charakteren werdet ihr auch Ausrüstungsgegenstände und Waffen hin und her übertragen können.

Maneater

Tripwire Interactive hat einen frischen Trailer zum kommenden SharkPG Maneater veröffentlicht, in dem ihr euch als Hai auf Menschenjagd austoben dürft.

Terraria

Das Spiel Terraria, das sich mittlerweile über 30 Millionen Mal verkauft hat, bekommt mit Journey's End eine neue Erweiterung spendiert.

Telling Lies

Die Macher des gelungenen Her Story haben mit Telling Lies einen durchaus interessanten PC-Titel vorgestellt. Der interaktive Titel soll "sehr bald" spielbar sein.

Warframe

Der langjährige Titel Warframe macht den nächsten Schritt nach vorne und erhält mit "Empyrean" Schiffskämpfe spendiert, die auf der Tenno Live am 07. Juli 2019 vorgestellt wird.

Cris Tales

Eine Hommage an JRPGs soll das neu vorgestellte Rollenspiel Cris Tales darstellen.

El Hijo

Spaghetti Wastern galore - mit El Hijo und dem neuen Trailer zum Indie-Titel.

Genesis Noir

Bei Genesis Noir ist ein surreales neues Adventure, das vor allen Dingen visuell einzigartig ist.

Baldur's Gate III

Die letzten Gäste der PC Gaming Show waren von den Larian Studios und sprachen kurz über Baldur's Gate III; neue Infos gab es aber nicht, vor allen Dingen keinen Release-Termin. Der lautet weiterhin "when it's ready". Dafür gibt es im September ein neues Pen-&-Paper-Tabletop-Abenteuer zur Marke.