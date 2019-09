Künftig könnte sich die E3 weniger als Gaming-Messe für Fachbesucher, denn als Fan-, Media- und Influencer-Festival identifizieren.

Der E3 gehen die Aussteller nach und nach abhanden. Nachdem schon Sony 2019 eine Pause eingelegt hat und viele andere Publisher auf eigene, kleinere Rahmenshows setzen, schmiedet die Entertainment Software Association (ESA) Pläne, die Messe weiter in Richtung Konsumenten-Event, weg von der Fachbesucher-Messe zu bewegen. Nachdem die Veranstaltung in den letzten Jahren in beschränkter Form ihre Hallen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, soll 2020 eine große Umstrukturierung erfolgen.

Wie GameDaily.biz berichtet, soll sich die E3 zu einem Fan,- Media- und Influencer-Festival entwickeln. Dabei soll auch während der langen Wartezeiten für Unterhaltung gesorgt werden. Auch ein Fast-Pass-System soll Besuchern ein besseres Gesamterlebnis liefern. Damit können Anwesende einen Termin für eine Präsentation oder Demo vereinbaren, ohne dafür stundenlang in einer Schlange stehen zu müssen. Dies soll vor allem auf Auregungen der Publisher hin geschehen.

Ein zentraleres Element soll die Integration von Influencern und Bekanntheiten aus verschiedenen Medienbereichen sein. Darüber hinaus öffnet sich die E3 noch weiter dem öffentlichen Publikum. Weitere 10.000 Besuchereintrittskarten sollen dafür freigegeben werden. Außerdem sollen Trends unter Millennials und Generation Z aufgegriffen werden. Das "etwas Zurückgeben" soll über soziale Experience Hubs ermöglicht werden, in denen Besucher über Soziale Medien Beiträge Posten, die die Reichweite der E3 erhöhen.

Wie betrachtet ihr diese geplanten Änderungen der Messe? Wird sie für euch dadurch interessanter oder weniger attraktiv?