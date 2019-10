Auch wenn Dying Light 2 längst in Arbeit ist und kommendes Jahr für Furore sorgen soll, so wird der erste Teil doch weiter mit frischen Inhalten versorgt. Als Nächstes steht nun ein Cross-Over mit einer weiteren großen Spielemarke auf dem Plan.

Techland hat angekündigt, auch weiter für Nachschub in Dying Light zu sorgen und die Spieler bis zum Release des Sequels weiter bei der Stange halten zu wollen. Dabei hat man als nächstes ein Cross-Over mit einer anderen größeren Spielemarke geplant.

Die Rede ist dabei von Left 4 Dead 2, so dass sich zwei Survival-Titel auf eine besondere Art und Weise paaren. Das wurde jetzt samt erstem Artwork via Twitter bestätigt. Allerdings: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, wann das neue Spiel-Event starten und welche Inhalte dieses konkret bieten wird. In der Ankündigung ist lediglich von "serious zombie slaying" die Rede - doch das war ohnehin zu erwarten gewesen. Vermutlich wird es - wie in früheren Updates auch - wieder einen zeitlich begrenzten Spielmodus geben, vermutlich zu Halloween. Garniert wird das Ganze dann wohl mit Outfits im Stil von Left 4 Dead 2.

Survivors!

Are you ready for some serious zombie slaying? #left4dead2 style is coming!

Das Sequel Dying Light 2 ist längst in Arbeit und soll 2020 veröffentlicht werden; dennoch lässt Techland den ersten Teil keineswegs fallen. Bereits in der Vergangenheit haben Spieler Unmengen an frischen Spielinhalten zum Titel erhalten - etwas, das man auch für den Nachfolger fest einplant.