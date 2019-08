Auf der diesjährigen E3 2019 in Los Angeles gab es im Juni endlich neue Eindrücke aus Dying Light 2, nachdem es um das Spiel länger ruhig geworden war. In Kürze wird Techland aber noch einmal einen drauf setzen!

Entwickler Techland wird allen Interessierten Survival- und Zombie-Fans in Kürze ausgiebige Szenen aus dem vielversprechenden Sequel Dying Light 2 präsentieren. Nachdem es zuletzt auf der E3 2019 neue Eindrücke zum Spiel gab, soll es nun eine ausführliche Gameplay-Präsentation live im Netz zu sehen geben.

Demnach kündigte der Entwickler nun eine Übertragung für den 26. August 2019 an; diese folgt also kurz nach der gamescom in Köln in der kommenden Woche. Wer dabei sein möchte, sollte sich um 20:00 Uhr an diesem Tag nichts vornehmen.

Der Stream soll via Twitch, Steam und Facebook ausgestrahlt werden und wird mindestens 30 Minuten Gameplay aus Dying Light 2 zeigen. Unter anderem soll es dabei auch um die Konsequenzen eurer Handlungen und die Auswirkungen auf die Umgebungen im Spiel gehen.

Dying Light 2 befindet sich für PC, PS4 und Xbox One in Arbeit und soll im Frühjahr 2020 veröffentlicht werden. Auch ein Cross-Gen-Release für PS5 und Xbox Project Scarlett steht wohl auf dem Programm.