Techland hat sich seit der Veröffentlichung von Dying Light 2 vor rund einem Monat keineswegs auf die faule Haut gelegt sondern fleißig optimiert. Das Ergebnis ist nun ein neuer PC-Patch mit zahlreichen Verbesserungen.

So kündigte das Entwicklerstudio nun an, dass der Patch auf Version 1.2 ab sofort für die PC-Version von Dying Light 2: Stay Human verfügbar ist. Dieser fokussiert sich auf die Behebung von Problemen, die seitens der Spieler an die Macher gemeldet wurden.

Losgelöst davon erwarten euch aber auch Verbesserungen auf technischer Seite sowie beim Gameplay. Beispielsweise haben die Macher die Ragdoll-Mechanik aufgegriffen, aber eben auch Glitches im Story-Verlauf, sogenannte "Death Loops" und auch mehrere Koop-Probleme. Folgende Bereiche werden auf die ein oder andere Weise im Update thematisiert:

Story-Verlauf

Koop-Modus

Nightrunner-Tools

Verbesserungen im Kampfsystem

Ragdoll-Verhalten

Nacht-Balancing

UI/UX

Endboss-Kampf

Outro

Allgemeines Balancing

Technische Verbesserungen

“Brutality Pack” für immersivere Details im Nahkampf

Auch eine Übersicht der allerwichtigsten Fixes im Update hat Techland in diesem Kontext veröffentlicht, welche wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen:

Alle gemeldeten Fälle von "Death Loops" beseitigt

Verschiedene Blockaden in mehreren Quests behoben, z. B. bei Into The Dark, Assassination, Sophie in The Raid Quest, Hubert in The Only Way Out, Veronika, Nightrunners, The Lost Light, Double Time

Behebung von Stabilitätsproblemen: Abstürze oder schwarze Bildschirme in bestimmten Situationen (Koop-Modus)

Erhöhte Schwierigkeit bei Jagdstufe 4

Erhöhte Sinnes-Reichweite der Heuler

Überlebenssinn funktioniert nun richtig und kann ohne Abklingzeit ausgelöst werden, wenn der Spieler getroffen wird oder bestimmte Parkour-Aktionen ausführt

Verbesserungen im Optionsmenü inkl. einem Tab für Barrierefreiheit

Behebung eines Problems, bei dem Gegner nicht korrekt auf andere Spieler reagierten und ihr Verhalten nicht änderten, was zu verschiedenen Glitches im Koop-Modus führen konnte

Banshees und Charger sind während der Nacht nun leichter in Gruppen von Infizierten zu erkennen

Neue leistungsstarke Voreinstellung zur Grafikoptimierung, um Dying Light 2 auch auf älteren Computern und Laptops spielen können

PC-DX12-Cache bezogene Verbesserungen, welche für einen flüssigeren ersten Launch des Spiels sorgen

Die AVX-Technologie wird im Spiel nicht mehr verwendet, wodurch Probleme im Zusammenhang mit einem Spielabsturz beim Start behoben werden

Die vollständige Liste der Anpassungen in Patch 1.2 gibt es auf Steam. Der Patch lässt sich nicht nur auf Steam, sondern auch via Epic Games Store für die PC-Fassung laden. Konsolenspieler müssen sich noch einige Tage gedulden, sollen aber zeitnah ebenfalls beliefert werden.

Dying Light 2 ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.