Am Ende der PC Gaming Show nutzte Funcom noch einmal die Gelegenheit, um Dune: Awakening genauer vorzustellen. In einer etwa 13-minütigen Präsentation sprachen die Entwickler über ihr weiteren Pläne, den Zustand des Spiels und vieles mehr.

Angesiedelt ist Dune: Awakening natürlich auf dem epischen Sandplaneten Arrakis. Ihr selbst spielt einen Ausgestoßenen, der mit nichts außer einem rostigen Messer startet. Fortan sammelt ihr in dem Survival-MMO Materialien, um euch zum Gildenmeister aufzuschwingen. Die wichtigste Ressource stellt wenig überraschend Wasser dar, aber auch das heiß begehrte Spice wird in Awakening eine wichtige Rolle spielen.

>> Open-World-Survival-Games: Das ewig unfertige Hype-Genre <<

Bei der PC Gaming Show 2023 sprachen die Entwickler von Funcom nun etwas mehr über ihr Spiel, die Welt, die politischen Intrigen und weitere Elemente von Dune: Awakening. Die Menge an benötigtem Wasser beispielsweise ist abhängig davon, wie groß euer Einfluss ist. Riesige Zahlen an Untergebenen haben eben Durst. Auch gegen die Sandstürme müsst ihr euch wappnen, damit nicht eure komplette Basis weggepustet wird. Nach den Umweltkatastrophen legen sich aber teilweise neue Gebiete frei, Erkundung lohnt sich also. Im späteren Verlauf könnt ihr die Stürme aber vielleicht reiten, doch Vorsicht vor den Sandwürmern!

Bei den Kämpfen gibt es laut den Entwicklern vier Herangehensweisen. Entweder zieht ihr in Vehikeln in die Schlacht oder aber ihr nutzt Skills. Dazu gibt es natürlich noch klassischen Nah- und Fernkampf. Sowohl im PvE als auch im PvP geht es dabei heiß her. Eure Fahrzeuge sind sowohl zu Wasser als auch in der Luft unterwegs, durch diverse Waffenoptionen und Motorisierungen dürft ihr sie vielfältig anpassen. Euer Arsenal besteht aus typischen Schießprügeln und Klingen, die Kenner der Vorlage bestens bekannt vorkommen dürften.

Die Welt von Arrakis ist voller politischer Intrigen, in denen ihr euch natürlich auch verstricken könnt. In diversen Bereichen des Spiels geht es kriegerisch zu und ihr müsst Angst vor den Fraktionen haben, andere Gebiete hingegen fallen deutlich friedlicher aus.

Funcom verspricht vielfältige Optionen bei der Charakteranpassung, beispielsweise durch diverse Rüstungssets. Weiter dürft ihr euch entscheiden, ob ihr einen friedlichen Weg geht, diplomatisch agiert oder doch lieber als Schmuggler eure Brötchen verdient. Durch die Erfahrung von Anarchy Online wollen die Entwickler gelernt haben, wie saubere Serverstrukturen funktionieren, damit beispielsweise die Kämpfe nicht unter Schluckauf leiden.

Ein Release-Termin für Dune: Awakening bliebt uns weiterhin verwehrt, auf der offiziellen Homepage könnt ihr euch aktuell für eine Beta anmelden. Diese hat ebenfalls noch kein Start-Datum.