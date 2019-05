Seitdem Dreams als Early-Access-Version erhältlich ist, haben schon viele interessante Umsetzungen mit dem Spiele-Baukasten für Aufsehen gesorgt. Dieses Mal kommen nun auch Star-Wars-Fans auf ihre Kosten.

Die Community rund um den neuesten Titel der LittleBigPlanet-Macher namens Dreams wächst und wird immer kreativer. Vor allen Dingen von früheren Videospielen wurden einzelne Level und Sequenzen schon mehrfach sehenswert mit dem Baukasten-Titel nachempfunde. Der Spieler Gauffreman entpuppt sich jetzt als echter Star-Wars-Fan und zeigt eindrucksvoll, was in Sachen des berühmten Sci-Fi-Franchise mit Dreams möglich ist.

Das Ergebnis seiner Kreation namens "Space Wars Forcefighter" ist wohl das Projekt, das einem Rogue Squadron auf modernen Konsolen bislang am nächsten kommen könnte. Für seine Umsetzung in Dreams setzt auch Gauffreman in einen detailgetreu nachgebauten X-Wing und lässt euch in einer Weltraumschlacht gegen allerhand TIE Fighter des Imperiums antreten. Im Hintergrund sind recht opulent imperiale Sternenzerstörer zu sehen.

Der Funktionsumfang ist gegenwärtig noch etwas eingeschränkt und beschränkt sich wirklich auf den Kampf mit TIE Fightern. Von einem vollwertigen Spiel ist der Schöpfer also noch ein Stück weit entfernt. Dennoch: Wieder zeigt ein Community-Projekt damit, wie leistungsstark der Spiele-Baukasten Dreams auf der PS4 ist und was mit diesem möglich ist.