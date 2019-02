Lange mussten Fans von Media Molecule auf das neueste PS4-Exklusivprojekt Dreams warten, doch zuletzt gab es zumindest eine erste Beta-Testphase. Jetzt wollen die LittleBigPlanet-Macher den nächsten Schritt gehen.

Nach der erfolgreichen Abwicklung der Beta-Testphase zu Dreams wollen die Mannen von Media Molecule den nächsten Schritt gehen und haben jetzt eine Early-Access-Phase des PS4-Spiele-Baukastens per Pressemail angekündigt. Diese soll noch im Frühling des noch jungen Jahres 2019 starten.

"Bereits die Beta-Version hat gezeigt, welch unglaubliches Potential Dreams bietet. Die Beta-Tester kreierten zum Beispiel clevere Puzzle-Plattformer, stimmungsvolle First-Person-Adventures, eindrucksvolle interaktive Gemälde, charmante Kurzfilme und vieles mehr", heißt es in der Ankündigung. Gleichzeitig fasste man bemerkenswerte Werke von kreativen Spielern in einem Trailer zusammen, den ihr euch weiter unten ansehen könnt.

Der nun bevorstehende Early Access soll streng limitiert sein und richtet sich sowohl an Kreative als auch an Spieler, welche die Werke von Kreativen ausgiebig testen. In dieser Spielfassung werden alle Tools enthalten sein, die auch Media Molecule bei der Entwicklung aller Inhalte zur Verfügung standen. Konkret werden zum Launch folgende Inhalte zur Verfügung stehen:

interaktive Tutorials

Arcade-Level, die als Vorlage selbst überarbeitet werden können

Minispiele von Media Molecule, welche die Vielfalt an Möglichkeiten von Dreams aufzeigen

Alle Projekte aus der Beta können im Early Access weiter bearbeitet werden. Wer Interesse hat, wird sich die Spielfassung dann im PlayStation Store zum Preis von 29,99 Euro kaufen können; der konkrete Release-Termin steht noch aus.