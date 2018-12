Nach LittleBigPlanet und Kultfigur Sackboy haben die Mannen von Media Molecule damit begonnen, an Dreams zu werkeln. Um das Spiel wurde es sehr lange ruhig, doch jetzt geht der PS4-Exklusivtitel endlich die Beta!

Um das ambitionierte neue Spieleprojekt Dreams von Media Molecule musste man sich ja mitunter schon fast Sorgen machen, so lange war es um das Spiel ruhig geworden. In diesem Jahr meldeten sich die Macher dann wieder etwas häufiger zu Wort und bekräftigten bis zuletzt, dass man noch 2018 mit einer Beta-Testphase durchstarten wolle.

Auch das erschien zuletzt in Anbetracht des immer näher rückenden Jahresendes immer fraglicher, doch Media Molecule hält tatsächlich Wort: Am morgigen 19. Dezember geht Dreams nun tatsächlich in die Beta-Testphase über.

Eine ausgewählte Gruppe an Spielern wird in dieser geschlossenen Beta den Titel ausprobieren dürfen, in dem ihr mit allerhand Baukästen quasi eigene Spiele erstellen könnt. Zutritt zur Beta erhalten demnach zunächst die Newsletter-Abonnenten des Studios. Die breite Öffentlichkeit muss sich aber auch nicht mehr zu lange gedulden, bis diese selbst Hand an Dreams anlegen darf: Am 08. Januar 2019 wird die Beta dann entsprechend ausgeweitet und öffnet sich für die Allgemeinheit.

Einen finalen Release-Termin für die Vollversion von Dreams gibt es dagegen bis auf Weiteres noch nicht. Da das Spiel ganz offensichtlich in einer spielbaren Form vorliegt, dürfte es wohl im kommenden Jahr 2019 soweit sein; wann genau, das können aber nur die LittleBigPlanet-Schöpfer selbst zu einem späteren Zeitpunkt sagen.