Media Molecule führt derzeit einen Beta-Test seines neuesten Werks Dreams durch. Dabei handelt es sich um einen riesigen Baukasten, mit dem ihr quasi eigene Spiele halbwegs simpel erstellen und zocken könnt. Nun wurde schon wieder ein Blockbuster früherer Tage nachgebaut.

In Dreams von Media Molecule sollen euch gewissermaßen keinerlei Grenzen gesetzt werden. Der Baukasten soll es euch ermöglichen, dass ihr so ziemlich jedes Spielvergnügen, das euch in den Sinn kommt, erschaffen könnt. Teilnehmer an der aktuellen Beta nutzen die Tools aber mitunter auch, um bekannte Spiele vergangener Tage nachzubauen. Nachdem zuletzt der bekannte Silent-Hills-Teaser P.T. nachempfunden wurde, hat sich ein anderer Gamer nun den Horror-Klassiker Dead Space zur Brust genommen.

Nun ist Dead Space nicht unbedingt die Art von Spiel, die man mit dem mitunter eher knuffig anmutenden Dreams als Erstes in Verbindung bringen würde, dass das Ganze aber durchaus sehenswert funktioniert, zeigt nun Quinn Barnett. Dass auch dieser Beta-Teilnehmer damit eigentlich die Verschwiegensvereinbarung mit Media Molecule bricht - für Außenstehende geschenkt.

They recreated Dead Space in #Dreams now? How tf pic.twitter.com/g9xxLc9koi — Cal Gee (@thecalgee) 22. Januar 2019

Auch dieser Clip des Dead-Space-Nachbaus ist nun bei Twitter gelandet und zeigt eine beeindruckende Liebe zum Detail, die dem Original schon sehr nahe kommt. Das Design von Hauptcharakter Isaac ist auf den Punkt getroffen und auch weitere Details und Eigenheiten von Dead Space wurden eingefangen.