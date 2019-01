Der Publisher Capcom hat den Termin von Dragon's Dogma: Dark Arisen für die Nintendo Switch bekannt gegeben. Das Action-Rollenspiel erschien erstmals im Jahr 2013.

Der Publisher und Entwickler Capcom hat Dragon's Dogma: Dark Arisen für die Nintendo Switch angekündigt. Das Action-Rollenspiel erschien im April 2013 für die PlayStation 3 und Xbox 360. Im Januar 2016 erschien eine PC-Version und im Oktober 2017 fand der Titel seinen Weg auf die PlayStation 4 und Xbox One.

Angesiedelt ist das Action-RPG in einer offenen Welt namens Gransys. Auf eurem Abenteuer werdet ihr von drei Begleitern unterstützt, die euch vor allem in Kämpfen zur Seite stehen. Außerdem sind die besonderen Fähigkeiten eurer Partner für einige Herausforderungen sehr nützlich. In der Spielwelt trefft ihr auf eine Vielzahl von Kreaturen, dazu zählen beispielsweise Hydras und Drachen. Auf der Hybrid-Konsole von Nintendo könnt ihr Dragon's Dogma: Dark Arisen sowohl unterwegs im Handheld-Modus als auch zuhause am Fernseher spielen.

Dragon's Dogma: Dark Arisen erscheint am 23. April 2019 für die Nintendo Switch. Der Preis liegt bei 29,99 US-Dollar.