Director von Devil May Cry 5 will Sequel entwickeln

Kommt doch noch ein Sequel zu Capcoms Dragon's Dogma? Zumindest hat der Director von Devil May Cry 5 entsprechende Pläne seinerseits nun noch einmal unterstrichen.

Hideaki Itsuno zählt zu den bekanntesten und renommiertesten Entwicklern bei Capcom und feiert dort mittlerweile sein 25-jähriges Betriebsjubiläum. In der Vergangenheit war er in zahlreiche namhafte Spieleprojekte involviert, darunter auch Street Fighter 3, Darkstalkers oder in der Actionreihe Devil May Cry.

Zuletzt war er als Director für Devil May Cry 5 tätig, das nun ja am 08. März in dieser Woche endgültig erscheint. Das neue Action-Sequel zählt zu den wichtigsten Titeln im Frühjahr 2019 und geht mit entsprechend hohen Erwartungen an den Start.

Schon bevor er die Rolle des Directors beim vermeintlichen neuen Action-Hit angenommen hat, betonte Itsuno, dass er liebend gerne ein Dragon's Dogma 2 für Capcom machen würde. Dieses Vorhaben hat er nun noch einmal wiederholt und besonders betont.

"Ich habe das zuvor bereits erwähnt, aber als wir mit Devil May Cry 5 begonnen haben, bin ich zu den Leuten ganz oben gegangen und habe gesagt, dass sie mich entweder Devil May Cry 5 oder Dragon's Dogma 2 machen lassen sollen. Ich habe gedacht, dass Devil May Cry 5 zunächst die bessere Wahl wäre, also habe ich das gemacht. Aber wenn ich könnte, würde ich immer noch liebend gerne ein Dragon's Dogma 2 machen - das wäre unglaublich", so Itsuno.

Der Kult-Entwickler sah das erste Dragon's Dogma als eine der größten Herausforderungen in seiner Karriere an, unter anderem auch, weil es eben eine komplett neue IP gewesen ist. Ob es das Sequel nun wirklich geben wird, dürfte einzig und allein in den Händen von Capcom liegen. Aus dieser Franchise erscheint zunächst einmal Dragon's Dogma: Dark Arisen nächsten Monat nun auch für die Switch.

Dragon's Dogma: Dark Arisen - Switch Announcement Trailer Dragon's Dogma: Dark Arisen wird ab dem 23. April 2019 nun auch für Nintendos Switch zu haben sein.

