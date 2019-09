Ende des Monats erscheint Dragon Quest XI: Echoes Of An Elusive Age auch für die Switch von Nintendo, doch dabei wird es nicht bleiben, was das langjährige JRPG-Franchise betrifft. Gleich drei Klassiker finden nun ebenfalls den Weg auf die Nintendo-Plattform.

Wer nicht nur das aktuelle Dragon Quest XI: Echoes Of An Elusive Age ab dem 27. September auf der Switch genießen, sondern auch die Anfänge der langjährigen Rollenspiel-Reihe ergründen möchte, der bekommt die Chance dazu! Square Enix kündigte nun nämlich an, dass man gleich drei Retro-Titel des Franchise am gleichen Tag ebenfalls auf die aktuelle Hybrid-Konsole von Nintendo bringen wird.

Die gesamte Erdrick-Trilogie bestehend aus Dragon Quest, Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line und Dragon Quest III: The Seeds of Salvation wird am 27. September ebenfalls für die Switch veröffentlicht. Per digitalem Download im eShop werdet ihr den Ursprung der Reihe noch einmal erleben können.

Das erste Dragon Quest datiert bereits auf das Jahr 1986 zurück und hat seither etliche Nachfolger hervor gebracht. Im ersten Teil beginnt ihr eure epische Reise durch das historische Reich Alefgard als Nachfahre des tapferen Helden Erdricks. Der zweite Teil ist dann ein Jahrhundert später angesiedelt und rückt den jungen Prinz Midenhall in den Fokus, der die anderen Nachkommen von Erdrick finden muss umd Hargon zu besiegen. Im dritten und letzten Teil der Erdrick-Trilogie verschlägt es euch dann nach Aliahan, wo ihr Baramos, den Meister der Dunkelheit, bezwingen müsst.