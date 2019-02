Endlich gibt es weitere Details zur Switch-Fassung von Dragon Quest XI: Echoes Of An Elusive Age. Die Definitive Edition soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Die Definitive Edition von Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age erscheint später in diesem Jahr für die Nintendo Switch. Zuvor gab es laut dem Produzenten Hokuto Okamoto einige Probleme bei der Portierung, da das japanische Rollenspiel auf einer veralteten Version der Unreal Engine entwickelt wurde.

Als besonderes Schmankerl erlaubt euch die Umsetzung für die Konsole von Nintendo den Wechsel zwischen 16-Bit-Grafik und der Standard-Variante sowie dem originalen Soundtrack oder dem neuen Orchester-Soundtrack. Beide Versionen lassen sich jederzeit während des Spielens auswählen. Diese speziellen Einstellungsmöglichkeiten sind exklusiv für die Nintendo Switch. Ob es noch weitere Neuerungen geben wird, ist aktuell nicht bekannt. Das Abenteuer der beliebten Dragon Quest-Reihe erschien 2018 für PlayStation 4 und PC.

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age wird im Herbst 2019 für die Nintendo Switch veröffentlicht. Einen genauen Termin gibt es bisher noch nicht.