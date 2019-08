Switch-Besitzer werden in wenigen Wochen ebenfalls ihre Vollversion von Dragon Quest XI an die Hand bekommen, erste Eindrücke können sie aber nun sogar schon früher sammeln.

Mittlerweile ist schon etwas länger bekannt, dass Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age in der Definitive Edition im September für die Switch erscheinen soll. Die Umsetzung für die Hybrid-Konsole von Nintendo ist für den 27. September 2019 eingeplant, doch schon im Vorfeld werdet ihr euch selbst ein Bild vom Titel machen können.

Im Rahmen des Dragon Quest Summer Festival 2019 in Tokyo hat Square Enix nun angekündigt, dass es noch vor dem Release der Vollversion via eShop eine spielbare Demo der Switch-Fassung geben wird. Diese könnt ihr euch dann kostenfrei herunterladen und erste Eindrücke sammeln.

Während ein Release-Termin für die Demo konkret noch nicht benannt wurde, wurde jedoch der Umstand bestätigt, dass ihr eure Spielfortschritte aus der Probierversion später auch in die Vollversion übernehmen könnt. Zudem bekommt ihr als Belohnung für den Transfer auch einige Boni spendiert, darunter eine Premium-Heldenkarte für das Free-to-Play-Kartenspiel Dragon Quest Rivals.