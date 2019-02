Die Veröffentlichung von Dragon Quest Builders 2 rückt näher. Der Publisher Square Enix hat den Termin für PlayStation 4 und Nintendo Switch genannt.

Der Publisher Square Enix hat bekanntgegeben, dass Dragon Quest Builders 2 noch in diesem Jahr erscheinen wird. Der zweite Teil kommt mit einigen Neuerungen daher und der Online-Mehrspieler dürfte wohl die größte Veränderung zum Vorgänger sein. Mit Strukturen, die über 100 Stockwerke verfügen können und einer Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten zur individuellen Gestaltung ist der Bau-Modus deutlich umfangreicher.

Dank der Schwimmfähigkeit und dem Windgleiter kann euer Protagonist sich in der Spielwelt schneller fortbewegen und wenn ihr euch geschickt anstellt, dann sind sogar die Dorfbewohner bei der Farmarbeit behilflich. Schließlich ist Dragon Quest Builders erstmals auch in der Ego-Perspektive spielbar.

Dragon Quest Builders 2 erscheint am 12. Juli 2019 für die Nintendo Switch und PlayStation 4. Auch Dragon Quest XI: Echoes Of An Elusive Age erscheint demnächst als Definitive Edition für die Konsole von Nintendo.