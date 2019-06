Es scheint als hätte Square Enix inoffiziell bestätigt, dass die Arbeiten an Dragon Quest 12 bereits begonnen haben.

Während Dragon Quest XI in Japan schon seid ein paar Jahren erhältlich ist, schafft es die Switch-Version des Titels erst in der zweiten Jahreshälfte hierzulande in den Handel. Genügend Zeit ist also vergangen, um über einen Nachfolger der seit 1986 bestehenden Rollenspielreihe zu sprechen. Square Enix jedenfalls scheint Redebedarf zu haben, denn wie einem Bericht von Gematsu zu entnehmen ist, hat Produzent Yuu Miyake die Pläne des Studios für ein künftiges Dragon Quest enthüllt.

"Übrigens, bezüglich Dragon Quest XII, an das sicher jeder denkt - [Yuyi] Hori und ich treffen gerade Vorbereitungen, die in Verbindung mit XII stehen. Ich glaube, es ist noch zu früh, aber wir würden es gerne in irgendeiner Form ankündigen, also wartet bitte noch ein klein wenig länger."

Miyake stellte aber klar, dass Dragon Qeust 12 sich noch nicht in der Produktion befindet, was darauf hindeuten könnte, dass noch immer das allgemeine Thema, die Story, Charaktere und so weiter ausgelotet werden. Nun, da die E3 nur noch wenige Tage in der Zukunft liegt, bleibt abzuwarten, ob Square Enix eine reine Name-Dropping-Ankündigung vom Stapel lassen wird, was angesichts des frühen Entwicklungsstadiums immer noch unwahrscheinlich erscheint.