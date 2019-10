Neuer Trailer gewährt Einblicke in Story und mehr

Ihr wollt mehr über die Story, die Kämpfe und das Erkunden in Dragon Ball Z: Kakarot erfahren? Bandai Namco hat dafür eigens eine Videoreihe gestartet.

In Dragon Ball Z: Kakarot könnt ihr in die beliebte Geschichte von Dragon Ball Z in Form eines Action-RPGs. Als Son-Goku begebt ihr euch auf die Reise, um stärker zu werden, euch weiteren Herausforderungen zu stellen und die Erde vor den bekannten Bösewichten des Dragon-Ball-Z-Universums zu beschützen.



Im ersten einer geplanten Reihe von Videos, welche verschiedene Spielmechaniken genauer beleuchten, stehen drei Kernelemente des Action-RPG im Fokus:

Die Geschichte – Mit originalen Nebenhandlungen und der klassischen Dragon-Ball-Z-Saga

Die Kämpfe – Sowohl das Kampfsystem als auch Bosskämpfe

Das Erkunden – Vom Herumfliegen bis zu anderen Aktivitäten, wie z.B. Son-Gokus Lieblingsbeschäftigung: Essen

Dragon Ball Z: Kakarot erscheint am 17. Januar 2020 für PS4, Xbox One und PC.