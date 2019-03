Bereits seit 2016 ist Dragon Ball Xenoverse 2 unter anderem für PS4 und Xbox One erhältlich. Wer bislang noch einen Bogen um das Sequel gemacht hat, der bekommt nun eine passende Gelegenheit, einen Blick zu riskieren.

Auch wenn Dragon Ball Xenoverse 2 seit dem 28. Oktober 2016 bereits für PC, PS4 und Xbox One sowie ab dem 22. September 2017 auch für die Switch zu haben ist, so hat der ein oder andere unter euch bislang womöglich noch keinen Blick riskiert. Wer dies nun völlig gefahrlos machen will, der kann in Kürze zu einem neuen Angebot greifen.

Via Pressemitteilung wurde nun nämlich eine Lite-Version des Spiels angekündigt. Dabei handelt es sich um eine abgespeckte kostenlose Variante, die ab dem 20. März zu haben sein soll - allerdings nur für PlayStation 4 und Xbox One.

Was bekommt ihr dabei umsonst an die Hand? Unter dem Strich erwartet euch eine ausgewählte Anzahl an Story-Missionen und Online-Modi. Konkret werden die Inhalte wie folgt angegeben:

5 Story-Missionen aus dem Hauptspiel: “Raditz's Attack”, “The Saiyan Threat”, “Ruckus on Planet Namek”, “The Ginyu Force Strikes” und “The Galactic Emperor”

Online-Kämpfe und Online-Quests – Spieler können gegen Besitzer des Hauptspiels antreten

Alle Inhalte und Online-Kämpfe des Hero-Colosseum-Modus

Speicherdaten können auf das Hauptspiel übertragen werden

Durch die Datenübernahme können alle anschließend überzeugten Spieler unter euch alle Fortschritte auch in die Vollversion übernehmen.