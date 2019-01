Bandai Namco hat in einem ausführlichen Trailer das neue Action-RPG Dragon Ball Game: Project Z enthüllt. Im Fokus steht leider ein viel zu häufig erzähltes Kapitel der Dragon-Ball-Saga.

Wie schon vor einer Woche angekündigt, hat Bandai Namco am Ende des Dragon-Ball-FighterZ-World-Tour-Finales sein neues Action-RPG Project Z angekündigt. Im Gegensatz zu Dragon Ball: Xenoverse, das bruchstückhaft eine neue Story erzählt hat, verlässt sich der neue Titel auf das oft erzählte Kapitel der Dragon-Ball-Z-Saga. Son Gokus Geschichte, in der er davon erfährt, ein Sayajin zu sein, wird von Anfang erzählt.

Der Trailer zeigt vor allem Kämpfe in der gewohnten Cel-Shading-Grafik. Gameplay gab es nur wenig zu sehen. Unter anderem lief Son Goku durch eine Stadt und über Muten Roshis Insel. Dragon Ball Game: Project Z soll noch 2019 erscheinen. Als Plattformen wurden die PlayStation 4, Xbox One und sogar der PC genannt. Switch-Besitzer scheinen nach aktuellem Stand der Dinge in die Röhre zu blicken.

Entwickelt wird es von Bandai Namco in Zusammenarbeit mit CyberConnect 2. Das Studio ist vor allem durch die .hack-Reihe bekannt, arbeitete an mehreren Naruto-Kampfspielen und war vorübergehend auch am Remake von Final Fantasy VII beteiligt. Diese Mitarbeit wurde allerdings offenbar aufgrund von Fehlmanagement beendet.

Freut ihr euch auf das Spiel oder hättet ihr euch lieber eine eigenständige Story oder wenigstens ein anderes Kapitel der Dragon-Ball-Sage gewünscht?