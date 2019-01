Mit dem Ende der Dragon Ball: FighterZ World Tour Finals wird gleichzeitig auch die nächste Saison im Spiel eingeläutet - und diese bringt auch wieder frische Charaktere mit sich.

Bandai Namco hat im Rahmen der World Tour Finals die zweite Season in Dragon Ball: FighterZ eingeläutet, die auch den sogenannten FighterZ Pass 2 mit sich bringen wird. Dabei handelt es sich um die nächste DLC-Reihe in Form nachträglich hinzugefügter Charaktere, die nun Einzug in den Titel erhalten.

Nachdem es zuvor bereits entsprechende Leaks gab, wurde nun Jiren von Universe 11 endlich offiziell bestätigt, der samt seiner ikonischen Moves in den Titel kommt. Bereits ab dem 31. Januar soll der neue Charakter verfügbar sein, ist aber an diesem Termin längst nicht der einzige Neuling: Auch Videl kommt etwas überraschend bereits in dieser Woche in Dragon Ball: FighterZ an. Der Look dieses Charakters hält sich an den aus der Great-Saiyaman-Saga - Kurzhaarschnitt inklusive. Videl setzt auf schnelle Bewegungen und bekommt Unterstützung vom Great Saiyaman.

Ebenfalls im Rahmen des neuen FighterZ Pass 2 sollen Broly und Gogeta aus dem neuen Film "Dragon Ball Super: Broly" in das Spiel kommen. Beide sind im neuen Trailer zu sehen, den ihr euch im Anschluss an diese Meldung ansehen könnt; In-Game-Renderings dieser beiden sind dort aber noch nicht an Bord, vielmehr setzt man für die beiden zunächst noch auf Filmausschnitte. Außerdem steht noch kein Release-Termin für diese beiden fest!