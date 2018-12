Die The Game Awards 2018 rücken immer näher und es verdichten sich die Anzeichen, dass das nächste Dragon Age im Rahmen der Preisverleihung angekündigt werden könnte. Im Vorfeld nehmen die Gerüchte zum Rollenspiel zu, unter anderem zum Thema Release-Termin.

BioWare-Chef Casey Hudson hat nicht nur das aktuelle Anthem auf der Agenda, sondern auch ein neues Dragon Age. Die Rollenspiel-Reihe wird fortgesetzt, das ließ Hudson erst unlängst in einem Blog-Eintrag durchblicken, der auf eine Vorstellung des Spiels im Rahmen der The Game Awards 2018 schließen ließ.

Im Vorfeld der Preisverleihung gibt es nun neue Spekulationen. Demnach wird es in der Nacht zum Freitag tatsächlich einen ersten Blick auf das neue Dragon Age 4 - oder wie auch immer es am Ende heißen mag - geben. Wieviel BioWare schon zu zeigen hat, das bleibt abzuwarten. Am wahrscheinlichsten dürfte nur ein kurzer Teaser sein, wenn man etwas auf die neuesten Spekulationen via VentureBeat gibt.

Die englischsprachigen Kollegen berichten unter Berufung auf anonyme, jedoch mit der Sache vertraute Quellen, dass man sich gegenwärtig bei BioWare noch voll und ganz auf den Sci-Fi-Shooter Anthem konzentriere, der am 22. Februar 2019 erscheint. Erst anschließend dürfte das neue Dragon Age in Sachen Entwicklung volle Fahrt aufnehmen.

Demnach sei der Release des neuen RPG-Epos noch weit entfernt und könnte laut den Kollegen wohl erst 2021 über die Bühne gehen. Nicht unwahrscheinlich, dass Dragon Age 4 dann sogar schon ein Next-Gen- oder zumindest ein Cross-Gen-Titel werden könnte, denn PS5 und ein Nachfolger zur Xbox One stehen ebenfalls bereits in den Startlöchern und werden womöglich im kommenden Jahr angekündigt.

Publisher EA wollte sich zum Bericht der Kollegen nicht äußern und lehnte eine Stellungnahme ab. Sollte VentureBeat recht haben, dann haben sich BioWare und EA intern noch nicht einmal auf einen konkreten Namen für den nächsten Teil der Reihe geeinigt. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.