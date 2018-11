BioWare nähert sich langsam aber sicher der Fertigstellung des Sci-Fi-Epos Anthem und kann seine Augen damit wieder mehr Richtung Zukunft richten. Ein neues Dragon Age steht auf dem Plan, und dieses soll nun schon sehr bald angekündigt werden.

Es ist schon seit einiger Zeit bekannt, dass BioWare nicht nur an Anthem, sondern auch an der Fortsetzung der bekannten und beliebten Rollenspiel-Reihe Dragon Age werkelt. Offiziell hat man sich zum nächsten Teil der Fantasy-Serie aber bislang nicht im Detail geäußert, was sich jedoch in Kürze ändern soll.

In einem neuen Blog-Eintrag auf der offiziellen Webseite legt Casey Hudson, General Manager von BioWare, nahe, dass die Vorstellung bereits im neuen Monat Dezember erfolgen wird. Man sei "aufgeregt, das Vermächtnis [der Serie] fortzusetzen", ist da unter anderem seitens Hudson und auch Mark Darrah, Executive Producer von Anthem, in Bezug auf Dragon Age zu lesen.

Weitere Details zum nächsten Teil der Reihe soll es indes schon "im kommenden Monat" geben, so Hudson weiter. Der BioWare-Chef wollte sich noch nicht entlocken lassen, wann und wo es genau zu einer Ankündigung kommen wird, ein ganz heißer Tipp sind aber sicherlich die The Game Awards 2018 am kommenden Wochenende. Schließlich wurde für eben jenes Event auch schon ein weiterer BioWare-Auftritt angekündigt, da ein neuer Trailer zu Anthem gezeigt wird.

Sollte sich die Ankündigung im Rahmen der TGA 2018 bestätigen, dann nimmt das Line-up an Neuankündigungen langsam aber sicher Gestalt an. Geoff Keighley hatte ja mindestens zehn solcher Premieren für die Show in Aussicht gestellt. Dazu dürften dann laut Gerüchten der letzten Tage auch Alien: Blackout, ein neues RPG von Obsidian Entertainment sowie mit Superman: World's Finest auch der neueste Superhelden-Titel von Rocksteady zählen. Und auch der Release-Termin des PS4-Exklusivspiels Death Stranding liegt im Bereich des Möglichen.

Der letzte Teil der Dragon-Age-Reihe hat schon einige Jahre auf dem Buckel: 2014 erschien Dragon Age: Inquisition für PC, PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One.