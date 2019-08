Bei BioWare geht es aktuell Schlag auf Schlag. Nachdem bereits der Lead Producer von Anthem seinen Hut beim Studio nahm, folgt nun der nächste leitende Angestellte eines aktuellen Projekts.

Screenshot aus dem letzten Teil, Dragon Age: Inquisition

BioWare hat derzeit auch das neue Dragon Age 4 in Arbeit und setzt die erfolgreiche Rollenspiel-Reihe abermals fort. Allerdings wird man sich auf dem Weg zur Fertigstellung anderweitig orientieren müssen, was eine Führungsposition betrifft.

Mit Fernando Melo hat nun nämlich ausgerechnet der Lead Producer des zuständigen Entwicklerteams ebenfalls seinen Abschied von BioWare verkündet - nur einen Tag nachdem Anthem-Producer Ben Irving seinen Hut nahm. Melo ist seit Freitag nicht mehr für BioWare tätig.

In einer mehrteiligen Nachricht via Twitter sowie via E-Mail an die Belegschaft fand Melo emotionale Worte in Bezug auf BioWare; für den Entwickler war er immerhin ganze 12 Jahre lang tätig. Er bezeichnete die Zeit beim Studio als "unvergesslich" und erläuterte, dass er sich schwer tat, die richtigen Worte für diesen Abschied zu finden.

Grund zur Sorge in Bezug auf Dragon Age 4 soll es indes nicht geben. Laut Melo sei das neue Projekt des RPG-Franchise "in guten Händen" und zudem auf dem Weg, "die definitive Dragon-Age-Erfahrung zu werden".

Dragon Age 4 ist für bislang nicht näher benannte Plattformen in Arbeit. Wer künftig den Posten des Lead Producers übernehmen wird, ist nicht bekannt.