Stellenausschreibung deutet Multiplayer an!

Electronic Arts und BioWare haben anhand eines Teasers die Existenz des nächsten Dragon Age bereits bestätigt. Nun gibt es eine neue Stellenausschreibung der Entwicklers, das auf ein Multiplayer-Feature des Titels schließen lässt.

Dragon Age gilt seit jeher als klassische Singleplayer-RPG-Reihe, doch mit dem bereits bestätigten neuen Dragon Age 4 könnte womöglich der heutzutage immer prominentere Multiplayer-Part eine gewichtigere Rolle einnehmen. Darauf lässt nun zumindest eine neue Stellenausschreibung schließen.

Via LinkedIn suchen EA und BioWare nämlich einen neuen Franchise Technical Director, der - so die Beschreibung - explizit für Dragon Age zuständig sein wird. Als Voraussetzung für potentielle Kandidaten wird dabei auch die Erfahrung bei der Entwicklung von Multiplayer-Spielen angeführt. Kurzum: Eine Mehrspieler-Komponente dürfte im neuen Teil der RPG-Reihe eine Rolle spielen - in welcher Form auch immer.

Auch Dragon Age: Inquisition hatte bereits ein Multiplayer-Feature zu bieten, weshalb die erneute Integration auch in Dragon Age 4 nicht unbedingt eine riesige Überraschung wäre. Zumindest bei Inquisition hielt sich insoweit ein schlechtes Feedback auch in Grenzen, hatte das Feature doch keine negativen Auswirkungen auf das Singleplayer-Erlebnis. Ob man mit Dragon Age 4 aber einen ähnlichen Weg einschlägt wie im früheren Teil oder womöglich ein tiefgreifenderes Multiplayer-Feature plant, ist ungewiss.

Bei der ausgeschriebenen Stelle handelt es sich um eine Führungsposition; der neue Mitarbeiter wird mitverantwortlich für den kompletten Entwicklungsprozess sein. Eine tiefgreifendes Verständnis für die Spieleentwicklung bis hin zur Post-Produktion sind daher ebenfalls weitere Voraussetzungen, ebenso wie Erfahrungen mit C++ und weiteren Programmiersprachen.

Wann und für welche Plattformen Dragon Age 4 erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.