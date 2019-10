Es ist bekannt, dass sich ein neues Dragon Age in Arbeit befindet, doch im Übrigen war es bis dato weitestgehend ruhig um das neue RPG. Umso überraschender kam es nun, dass sich Publisher EA im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen zum Release-Termin geäußert hat.

Screenshot aus Dragon Age: Inquisition

Die Veröffentlichung eines aktuellen Geschäftsberichts hat allerhand interessante Infos aus dem Hause Electronic Arts zu Tage gefördert. Unter anderem wurden Battlefield 6 sowie auch weitere Star-Wars-Spiele thematisiert - und etwas überraschend war auch das bestätigte Dragon Age 4 Thema. Seit der Bestätigung der Arbeiten war es um die Rollenspiel-Fortsetzung von BioWare nämlich sehr still geworden.

CFO Blake Jorgensen nahm sich gegenüber Investoren nun auch dieses Themas an und gab weitere Hinweise auf den Release-Termin des neuen Spiels. Die traurige Nachricht dabei: Ihr werdet euch noch sehr lange gedulden müssen, bis ihr das neue Dragon Age 4 tatsächlich in Händen halten dürft.

"Wir haben schon öffentlich darüber gesprochen, dass es in Arbeit ist. Es kommt vielleicht nach dem Fiskaljahr 2022", so der Chief Financial Officer des Publishers. Das Fiskaljahr 2022 läuft bis zum 31. März 2022, so dass wir frühstens im April 2022 mit einem Release rechnen dürfen. EA dürfte damit das Geschäftsjahr 2023 anpeilen, was sogar eine Veröffentlichung erst im ersten Quartal 2023 bedeuten könnte.

Dragon Age 4 hat bislang nicht unbedingt einen problemfreien Entwicklungsprozess hinter sich. Die Arbeiten am Spiel wurden mehrfach neu gestartet und zogen Überarbeitungen nach sich. Creative Director Mike Laidlaw verließ das Projekt und später betonte General Manager Casey Hduson, dass das Team immer noch versuche herauszufinden, wie das nächste Dragon Age aussehen soll. Schon damals gab BioWare jedoch zum Besten, dass der neue Teil der RPG-Reihe wohl frühstens 2021 wirklich Gestalt annehmen wird.