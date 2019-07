So erfolgreich ist Nintendos Mobile-Hit gestartet

Lange Zeit machte Nintendo einen Bogen um Mobile-Plattformen, doch nach dem bahnbrechenden Erfolg von Pokémon GO setzte ein Umdenken ein. Zuletzt erschien mit Dr. Mario World die nächste altbekannte Spielemarke für iOS und Android - und auch dieser Start kann sich durchaus wieder sehen lassen.

Die Marktanalysten von Sensor Tower haben nach dem Start von Dr. Mario World auf iOS und Android ein erstes Zwischenfazit gezogen und nun erste Erhebungen zum neuen Mobile-Hit von Nintendo veröffentlicht. Zwar sieht das Spiel gegenüber namhafteren Vertretern durchaus etwas alt aus, die Zahlen können sich jedoch trotzdem sehen lassen.

Das mittlerweile fünfte Mobile-Spiel von Nintendo brachte es in etwas mehr als drei Tagen nach dem Release demnach auf über zwei Millionen Downloads und Installationen. In der gleichen Zeitspanne haben die Spieler zudem bereits über 100.000 Dollar via In-App-Käufen ausgegeben.

Im Rahmen einer Grafik, die ihr euch oben ansehen könnt, vergleichen die Analysten Dr. Mario World zudem direkt mit den vier anderen verfügbaren Mobile-Spielen von Nintendo. Dabei wird deutlich, dass es für das Spiel in Sachen Download-Zahlen nur für Platz 4 vor Dragalia Lost reicht. In Sachen Umsatz liegt das Spiel im Vergleich sogar auf dem fünften Rang. Insbesondere die drei Spitzenreiter sind schlussendlich aber größere und angesagtere Marken als Dr. Mario World.

Dr. Mario World war erst am Dienstag, den 09. Juli 2019 veröffentlicht worden - einen Tag früher, als zunächst angekündigt. Die Verfügbarkeit beschränkt sich bislang noch auf eine begrenzte Anzahl an Märkten, soll jedoch sukzessive weiter ausgebaut werden.