Der Klempner Mario kam seitens Nintendo bereits in vielen Spielereihen zum Einsatz. Eine davon, nämlich Dr. Mario, sieht den Kult-Charakter als knobelnden Arzt - und eben jenes Franchise kehrt nun schon zeitnah endlich zurück.

Die Älteren unter uns sind noch mit der Puzzlereihe Dr. Mario vertraut, in welcher der kultige Klempner in die Rolle eines Arztes schlüpft und mit Pillen knobeln und Puzzle vervollständigen muss. Vor geraumer Zeit hatte Nintendo mit Dr. Mario World eine Fortsetzung der Reihe in Aussicht gestellt, und diese steht nun endlich in den Startlöchern.

Mit Dr. Mario World verlässt Nintendo dabei erstmals die hauseigenen Konsolen und bringt einen neuen Mobile-Titel innerhalb der Reihe für Android und iOS heraus. Bislang pauschal für Sommer 2019 angekündigt, steht nun fest, dass ihr den Download am 10. Juli 2019 aus App Store sowie Google Play Store starten dürft.

Nintendo gab jedoch nicht nur den Release-Termin preis, sondern veröffentlichte auch ein Video über die Funktionsweise von Dr. Mario World auf Mobile-Plattformen. Der neue Ableger folgt der bekannten Spielmechanik, in der ihr farblich passende Pillen einsetzen müsst, um Viren zu zerstören. Einziger Unterschied: Die Pillen müssen nun nach oben und nicht mehr von oben nach unten platziert werden. Dazu gibt es im Spielverlauf diverse Skills, Gegenstände und Power-Ups um einzelne Stages zu meistern.

Dr. Mario stehen dabei neuerdings mit anderen Charakteren wie Dr. Peach, Dr. Toad, Dr. Yoshi oder Dr. Bowser neue Protagonisten zur Seite. Diese werden jeweils eigene Spezialfertigkeiten erhalten. Darüber hinaus wird es natürlich - für die Plattform üblich - wieder Mikrotransaktionen geben, die für Umsatz bei Nintendo sorgen sollen. Über die In-Game-Währung könnt ihr Power-Ups oder mehr Pillen kaufen, wenn euch diese ausgehen.