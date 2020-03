Ab heute ist Doom Eternal für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia erhältlich. Unsere Tipps und Tricks helfen euch dabei, der ultimative Dämonenschlächter zu werden.

Platz 10: Nutzt Tempo & Beweglichkeit

Auch wenn ihr es sicher schon etliche Male gelesen habt: Bleibt in Doom Eternal immer in Bewegung. Die Agilität des Slayers ist neben den Waffen euer bester Freund. Den meisten Feinden seid ihr aufgrund eures Tempos immer ein paar Schritte voraus, so dass euch jagende Gegner immer einen Mindestabstand haben. Mit dem Dash weicht ihr nahenden Geschossen aus. Nutzt im Eifer des Gefechts unbedingt die verteilten Sprungpads und Schwungstangen. Selbst wenn ihr einfach nur in der Luft seid, gibt euch das einen kurzen Moment, die Lage zu überblicken oder die Waffe zu wechseln.