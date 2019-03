Nach Ankündigung: So gut soll es auf Stadia laufen!

Als einer der ersten Titel für Googles neue Streaming-Plattform Stadia wurde der kommende Shooter DOOM Eternal bestätigt. Und dieser lässt es in technischer Hinsicht durchaus auf Googles Plattform ordentlich krachen.

DOOM Eternal wird ein Sequel zum Reboot von DOOM und erscheint - das ist seit der gestrigen Keynote auf der GDC bekannt - auch für Googles neue Streaming-Plattform Stadia. Auf dieser wird er Shooter in technischer Hinsicht zu überzeugen wissen, denn nun wurden Eckdaten des Titels auf Stadia bekannt.

Auf der leistungsfähigen Streaming-Plattform von Google wird der moderne Oldschool-Shooter demnach in 4K-Auflösung mit satten 60 Bildern pro Sekunde laufen. Darüber hinaus dürft ihr euch via Stadia auch auf HDR-Bilder freuen, so dass der Auftritt von DOOM Eternal auf der Plattform ein wahrer Optikgenuss werden dürfte.

Eine entsprechende Breitband-Internetverbindung vorausgesetzt erlaubt Stadia damit wirklich Top-End-Gaming auf der Plattform eurer Wahl, ohne dass ihr eine leistungsstarke Hardware benötigt. Diese wäre für derartige technishe Eckdaten nämlich durchaus notwendig. Auf aktuellen Konsolen ließe sich 4K bei 60 fps in einem aktuellen First-Person-Shooter zudem wohl gar nicht erst erreichen.