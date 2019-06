Ein großes Thema bei Bethesda ist auf der diesjährigen E3 der neue Shooter DOOM Eternal. Dieser hat nun einen Release-Termin erhalten. Zudem wurden ein neuer Multiplayer-Modus sowie Sonder-Editionen des Titels bestätigt.

Die klassische und kultige Shooter-Reihe DOOM wird mit DOOM Eternal in diesem Winter fortgesetzt. Mit dem 22. November 2019 hat Bethesda im Rahmen der hauseigenen E3-Präsentation nun den Erscheinungstermin auf PC, PS4, Xbox One und Switch bestätigt. Passend dazu wurde auch der offizielle Story-Trailer präsentiert, der euch die seltsame wie intensive Handlung des Spiels näher bringt.

DOOM Eternal - E3 2019 Story Trailer Der neue E3-Trailer zu DOOM Eternal macht euch mit der Handlung des Shooters vertraut; der Release erfolgt am 22.11.2019.

Im weiteren Verlauf der Präsentation wurde mit dem Battlemode auch ein neuer Multiplayer-Modus gezeigt. Dabei handelt es sich um einen asynchronen Modus für drei Spieler: Zwei Gamer bekommen es als Dämonen im Team mit einem einzelnen Spieler als Slayer zu tun. Die Dämonenspieler können sich auch KI-gesteuerte höllische Verstärkung zukommen lassen, um den Sieg davonzutragen oder den Slayer in seinen Möglichkeiten einzuschränken. Dieser wiederum kann durch sogenannte "Glory Kills" beispielsweise seine eigene Gesundheit aufbessern.

Zu guter letzt wird DOOM Eternal nicht nur als Standard Edition, sondern darüber hinaus auch als Deluxe sowie Collector's Edition erscheinen. Erstere umfasst neben dem Spiel auch den Year One Pass, welcher nach dem Release zwei Singleplayer-Kampagnen-Erweiterungen umfasst. Dazu gesellt sich ein dämonischer Slayer-Skin sowie das "Klassische Waffen Sound-Pack". Vorbesteller können sich mit dem "Rip-and-Tear-Pack" noch einen weiteren Bonus sichern, das einen weiteren Skin, einen Waffen-Skin für die Schrotflinte und die Master-Level-Version von "Kultist-Basis" umfasst.

Bleibt zum Abschluss die umfassende Collector's Edition, die alle Inhalte der Deluxe Edition im exklusiven Steelbook sowie darüber hinaus einen tragbaren DOOM-Slayer-Helm in Originalgröße, eine abspielbare Musikkassette sowie Download-Codes für verlustfreie Versionen der Originals-Soundtracks von Mick Gordon, eine 28x43 cm große Lithografie "The Gift of Argent Power" und ein Lore Book mit besonderen Artworks umfasst.