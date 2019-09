Nostalgische Shooter-Fans dürfen sich auf die Rückkehr eines absoluten Klassikers freuen: Der N64-Ableger DOOM 64 kommt noch in diesem Jahr auf die Switch zurück.

Der Shooter-Klassiker DOOM 64 wird noch in diesem Jahr ein überraschendes Comeback geben. Der Titel war ursprünglich im Jahr 1997 exklusiv für das Nintendo 64 erschienen und kommt nun in einer speziellen Edition am 22. November 2019 auch auf die aktuelle Nintendo-Konsole Switch.

Die entsprechende Ankündigung nahm Pete Hines, seines Zeichens Senior Vice President von Bethesda Softworks, im Rahmen der Direct-Konferenz persönlich vor. Welche Anpassungen für die Switch im Einzelnen vorgenommen werden, bleibt aber zunächst noch abzuwarten.

Das Original war noch von Midway Games entwickelt und veröffentlicht worden. Es handelt sich um ein direktes Sequel zu DOOM 2 und laut Hines werden zumindest alle über 30 Level des Originals auch auf der Switch vertreten sein.

Via offiziellem Twitter-Account ließ man kurz nach der Ankündigung durchblicken, dass Umsetzungen für weitere Plattformen außer der Switch nicht auszuschließen sind; offiziell bestätigen wollte man solche aber zunächst auch noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.