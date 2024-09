Die sieben Zwerge und Stitch knurren sich gegenseitig grimmig an, Cinderella und Eiskönigin Elsa machen eine Entdeckungsreise, während Rapunzel sich nebendran nach Blumen umsieht - spielt sich solch eine Situation vor euren Augen ab, ist euch entweder die Blu-ray-Sammlung aus dem Regal gefallen oder ihr seid mitten in einer Runde „Disney Lorcana“ gelandet, Ravensburgers Sammelkartenspiel mit den beliebten Disney Charakteren.

In „Disney Lorcana“ schlüpft ihr in die Rolle von Luminari, die mithilfe von magischer Tinte sogenannte Glimmer zum Leben erwecken können. Glimmer sind Abbilder verschiedener Varianten der bekannten Disney Charaktere. Egal ob Ariel, Simba aus dem König der Löwen oder Winnie Puuh, aus allen Ecken des knallbunten Disney Universums findet ihr hier Helden und Schurken.

Baut euch aus den Tausenden erhältlicher Karten ein Deck nach euren eigenen Vorstellungen zusammen. Wollt ihr ausschließlich Prinzessinnen in euren Reihen haben? Kein Problem! Elsa, Vaiana, Rapunzel und Kolleginnen sind natürlich mit dabei und unterstützen sich sogar gegenseitig. Oder ihr nehmt gleich alle sieben Zwerge in euer Deck auf und versucht eurer Glück mit der berühmtesten Männer-WG aller Zeiten. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Das neue Set „Himmelsleuchten“ bringt noch Charaktere aus dem Bärenbrüder-Film ins Spiel. Außerdem hat sich Vanellope von Schweetz und ihre gesamte Rennfahrer-Crew aus Ralph reicht’s an den Start begeben. Die Auswahl an Karten wächst also stetig weiter.

Während einer Partie ist es dann euer Ziel, Legenden zu sammeln, um die magische Welt von Lorcana vor Bedrohungen zu schützen. Wer zuerst 20 davon beisammen hat, gewinnt das Spiel. Dazu zieht ihr erst einmal Karten aus eurem (gut gemischten) Deck und dürft dann abwechselnd mit eurem Mitspieler Karten von eurer Hand ausspielen, um so Figuren ins Spiel zu bringen. Ihr müsst euch allerdings immer entscheiden, ob ihr einen Glimmer ausspielt oder abwerft und so lieber wieder zu Tinte macht, um dadurch stärkere Karten beschwören zu können.

Dann schickt ihr eure Glimmer zur Erkundung und erhaltet so Legendenpunkte. Je mächtiger ein Charakter ist, desto mehr Legendenpunkte kann er auf einmal sammeln. Doch überlegt euch ganz genau, wann ihr eure Helden auf die Suche nach Legenden schickt. Während sie unterwegs sind, dürfen gegnerische Charaktere eure Karten nämlich herausfordern und - falls sie stärker sind - dadurch vom Spielfeld entfernen. Ihr müsst also immer taktisch geschickt vorgehen und solltet euch nur dann in Gefahr begeben, wenn ihr selbst auch eine Antwort für euren Gegner parat habt.

Falls euch die vielen Regeln bisher davon abgehalten haben, „Disney Lorcana“ auszuprobieren, dann ist „Der Einstieg“ genau das Richtige für euch. Die Box beinhaltet nämlich zwei Anfänger-Kartendecks und einen Spielleitfaden. Schnappt euch eine zweite Person und lernt gemeinsam die Grundlagen von „Disney Lorcana“, indem ihr einfach loslegt, während das Spiel euch sachte an die Hand nimmt. Damit ist die Box auch wunderbar für jüngere Nachwuchs-Luminari geeignet, um die ersten Schritte in „Disney Lorcana“ zu machen.

Erfüllt ihr während einer Runde bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel drei Charaktere innerhalb eines einzigen Zuges auf Erkundung zu schicken, werdet ihr mit immer mehr Karten belohnt, die euer Deck stärker machen und neue Mechaniken einführen. So ist sichergestellt, dass ihr erst eine Sache wirklich verstanden habt, bevor ihr euch mit etwas Neuem auseinandersetzt. Meistert ihr schließlich alle Herausforderungen des Einstiegs, besitzt ihr am Ende ein konkurrenzfähiges Deck und seid bereit, euch mit anderen Luminari auf der ganzen Welt zu messen.

Bereits vorgefertigte Kartendecks, Booster mit zufälligen Karten und natürlich die Einsteiger-Box findet ihr in jedem gut sortierten Spieleladen. Holt euch heute noch eure Karten und taucht ein in die magische Tintenwelt von „Disney Lorcana“!