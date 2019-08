Der Schöpfer des ursprünglichen Halo hatte mit seinem neuen Entwicklerstudio zuletzt bereits den neuen Sci-Fi-Shooter Disintegration offiziell angekündigt. Auf der gamescom in Köln gab man nun erste handfeste Details bekannt.

Nach der Ankündigung von Disintegration folgten nun im Rahmen der gamescom erste Details zum neuen Sci-Fi-Shooter des ursprünglichen Halo-Schöpfers. Der Titel entsteht bei V1 Interactive, einem Entwicklerteam, das aus 30 Veteranen der Spielebranche sowie neuen Talenten besteht, die zuvor bereits an Halo. Destiny oder SOCOM gewerkelt haben. Angeführt wird der Entwickler von Marcus Letho, dem Miterfinder von Halo und ehemaligen Creative Director bei Bungie.

Disintegration erscheint als Vollpreistitel samt Singleplayer-Kampagne und Multiplayer-Modi für PC, PS4 und Xbox One über die Private Division von Take-Two Interactive; der Release ist für das kommende Jahr 2020 geplant.

Worum geht's? Ihr reist in Disintegration in die nahe Zukunft. Die Menschheit steht am Rande der Auslöschung und sieht in der Technologie ihre einzige Chance, zu überleben. Durch den Prozess der Integration wird das menschliche Gehirn entfernt und chirurgisch in einem robotischen Rahmen eingeschlossen. Eine brutale, feindliche Supermacht namens Rayonne erhebt sich, in den Wahnsinn getrieben durch ihre neuentdeckte Überlegenheit, und beginnt damit, die Überreste der Menschheit zu fangen und gewaltsam der robotischen Integration zu unterziehen.

Lehto legt Wert darauf, dass der Titel kein typischer Ego-Shooter werden soll; vielmehr seien auch neue Herangehensweisen angedacht und notwendig. "Sie werden eine Welt erforschen, die durch einen globalen Konflikt für immer verändert wurde. Es gibt nur einen Weg, das Leben, wie wir es kennen, zu retten. In jedem Feuergefecht müssen strategische Entscheidungen getroffen werden, sowohl als bewaffneter Gravcycle-Pilot und als Kommandant deiner Crew", so Lehto.

Die Singleplayer-Kampagne soll umfangreich ausfallen. In dieser übernehmt ihr den Protagonisten Romer Shoal, ein versierter Gravcycle-Pilot. Dabei handelt es sich um ein schwebendes, viermotoriges Fahrzeug, das ursprünglich für Such- und Rettungsmissionen verwendet wurde. Mit Panzerung und Waffen nachgerüstet, ist das Vehikel nun bereit für den Kampf und Romer kommandiert darin eine kleine Widerstandszelle, die für den Rest der Menschheit kämpft.

Im Multiplayer wird es zur Veröffentlichung drei Spielmodi jeweils mit diversen Karten geben. Dabei erwarten euch rasante Teamkämpfe, für die ihr euch auch mit eigener Ausrüstung wappnen müsst, um bestimmte Rollen auszuüben. Weitere Details folgen.