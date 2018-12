Schon seit 2016 ist Dishonored 2 erhältlich, später folgte die eigenständige Erweiterung Dishonored: Der Tod des Outsiders. Beide Titel werden von Bethesda nun mit zwei coolen Features versorgt.

Bethesda hat seinen Actionspielen Dishonored 2 und Dishonored: Der Tod des Outsiders in einem kostenfreien Update coole neue Features in Form von neuen Modi und Boni verpasst. Dazu müsst ihr euch nur mit eurem Bethesda.net-Konto in den Hauptmenüs der beiden Titel anmelden.

Was ist neu an Bord? Zunächst wäre das der Modus Mission+, dank dem ihr eine zuvor bereits abgeschlossene Mission aus der Kampagne noch einmal starten und in dieser dann frei mit allen Kräften und Waffen experimentieren könnt.

Richtig stimmungsvoll wird es in einem zweiten extrem coolen Feature: Bethesda spendiert den beiden Titeln einen Schwarzweiß-Modus. Der komplette Titel wird dabei mit einem neuen grafischen Stil versehen; wie das konkret aussieht, könnt ihr dem obigen Screenshot entnehmen. Im Spielverlauf könnt ihr jederzeit zwischen Schwarzweiß- und Farbmodus hin und her schalten.

Wer die Spiele mit dem Bethesda.net-Konfo verknüpft, erhält nun außerdem Zugriff auf den einstigen Vorbesteller-Bonus, namentlich das "Paket des Kaiserlichen Assassinen". Anschließend müsst ihr nur auf Dreadful Wale vorbeischauen, um alle Bonusgegenstände in eurer Kabine vorzufinden. Konkret sind enthalten:

Duellantenglück-Knochenartefakt

"Günstling des Nichts"-Knochenartefakt

Antike Serkonische Gitarre, mit der Emily oder Corvo im Spiel interagieren können

Buch im Spiel: Lebwohl, Karnaca - Abschied eines Musikers

500 Münzen