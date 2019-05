Nach dem Release im Februar dieses Jahres geht DiRT Rally 2.0 in die zweite Season über. Hierfür steht nun der Starttermin fest.

Codemasters läutet in Kürze die zweite Season rund um das Rennspiel DiRT Rally 2.0 ein. Der Startschuss wird demnach laut einer aktuellen Pressemeldung am 04. Juni 2019 fallen. Ab diesem Termin könnt ihr euch im Titel wieder über frische Inhalte in Form neuer Autos, Lackierungen und Strecken freuen, wobei der Schwerpunkt auf Rallycross liegt.

Wie gewohnt kommen die neuen Inhalte ab dem Starttermin im zweiwöchigen Rhythmus heraus. Dabei könnt ihr euch unter anderem auf ein Wiedersehen mit dem Porsche 911 SC RS sowie auf neue Strecken in Wales freuen. Eine Übersicht über alle geplanten Inhalte könnt ihr euch im Anschluss an die nachfolgenden ersten Screenshots zu Season 2 ansehen.

Die inhaltliche Planung sieht wie folgt aus:

Woche 1: Peugeot 205 T16 Rallycross, Ford RS200 Evolution, Special Livery

Peugeot 205 T16 Rallycross, Ford RS200 Evolution, Special Livery Woche 3: Latvia RX

Latvia RX Woche 5: Porsche 911 SC RS, Lancia 037 Evo 2, Special Livery

Porsche 911 SC RS, Lancia 037 Evo 2, Special Livery Woche 7: Wales Rally

Wales Rally Woche 9: Lancia Delta S4 Rallycross, MG Metro 6R4 Rallycross, Special Livery

Lancia Delta S4 Rallycross, MG Metro 6R4 Rallycross, Special Livery Woche 11: Germany RX

Neben den neuen Inhalten gibt es im Rahmen von Season 2 auch ein verbessertes Handling, die optische Überarbeitung von vier Fahrzeugen und neue Strecken in Estring, Deutschland sowie Bkernieki, Lettland. Alle Inhalte sind Teil des Season Pass zum Spiel und können darüber hinaus auch in den digitalen Stores der jeweiligen Plattformen gekauft werden.