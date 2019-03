Seit Ende Februar ist das neue Rennspiel DiRT Rally 2.0 erhältlich, und schon jetzt fällt der Startschuss für die erste Season an neuen Inhalten. Wir verraten euch hier, was euch erwartet.

Wie Codemasters in einer Pressemeldung angekündigt hat, startet schon am 12. März 2019 in der kommenden Woche die erste Season an neuen Inhalten in DiRT Rally 2.0 mit einem ersten Teil durch. Inhaber der Deluxe Edition bekommen dabei zunächst einmal mit dem Skoda Fabai Rallye und dem Citroen C4 Rallye zwei neue Boliden an die Hand.

Ab dem 26. März könnt ihr dann in der legendären Rallye Monte Carlo auch mit diesen neuen Karossen antreten und euch dort beweisen. Inhaber der Day One oder Standard Edition können sich das "Deluxe Content Pack" oder einzelne Inhalte separat erwerben.

Ansonsten konzentrieren sich die Inhalte der Season One ausschließlich auf den Rallye-Sport und werden in den kommenden Wochen Autos, Lackierungen und Umgebungen für DiRT Rally 2.0 gemäß dem folgenden Zeitplan vorstellen:



- Woche 3: Monte Carlo Rally, Special Livery

- Woche 5: BMW M1 Procar Rally, Open Manta 400, Special Livery

- Woche 7: Schweden Rallye

- Woche 9: Ford Focus RS Rally 2007, Subaru Impreza, Special Livery

- Woche 11: Deutschland Rallye

Auch hier bleibt es dabei: Käufer der Deluxe Edition erhalten alle genannten Season-One-Inhalte sowie alle späteren Season-Two-Inhalte ohne zusätzliche Kosten. Der Titel ist seit dem 26. Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC erhältlich.