Was haben die Welten von Die Sims 4 und Star Wars gemeinsam? Auf den ersten Blick sicherlich nicht viel – abgesehen von der Tatsache, dass beide mehr oder weniger direkt mit Electronic Arts in Verbindung stehen. Der Publisher macht sich die Popularität beider Marken zunutze und wirft beide in denselben Topf, um daraus ein zumindest in der Theorie viel versprechendes Add-on für die Lebenssimulation zu basteln. Doch macht das Ergebnis auch tatsächlich Spaß, oder handelt es sich lediglich um eine clevere Marketing-Idee? Wir verraten es euch.

Wenn Electronic Arts beziehungsweise EA Maxis ein neues Add-on für die Lebenssimulation Die Sims 4 auf den Markt bringt, schwanken die Reaktionen der Fans oftmals zwischen der Freude über zusätzliche Inhalte und dem Ärger darüber, viel Geld für relativ wenig Gegenwert bezahlen zu müssen. Entsprechend verhalten war die Vorfreude innerhalb der Community vor dem Release der neuesten Erweiterung namens Star Wars – Reise nach Batuu. Nicht wenige Skeptiker vermuteten lediglich einen cleveren Marketing-Schachzug, mit dessen Hilfe Electronic Arts den Fans noch mehr Geld für wenig Inhalt aus der Tasche zu ziehen gedenkt. Doch ohne an dieser Stelle zu viel vorwegnehmen zu wollen: Der Kauf lohnt sich!

Auf nach Batuu

Gleich in den ersten Minuten des Add-ons steht die wichtigste Entscheidung auf dem Programm. Bevor es euch, beziehungsweise euren Sim, nämlich in die neue Star-Wars-Themenwelt Batuu verschlägt, müsst ihr eine der drei verfügbaren Fraktionen wählen. Wollt ihr euch dem Widerstand anschließen und gegen die Unterdrückung durch die finsteren Mächte kämpfen? Oder wie wäre es mit einer Karriere als Freibeuter, der sich mithilfe allerlei zwielichtiger Machenschaften durchs Leben schlägt? Auch die dunkle Seite steht zur Auswahl, sodass eigentlich für jeden Geschmack das Richtige dabei sein dürfte. Diese Entscheidung hat nicht nur Auswirkungen kosmetischer Natur, sondern wirkt sich auch auf den weiteren Spielverlauf aus. Für jede Fraktion gibt es nämlich verschiedene Missionen und Aufgaben, die es zu absolvieren gilt.

Das führt uns auch gleich zu einem der wichtigsten und interessantesten Punkte von Die Sims 4 Star Wars: den Missionen. Von denen gibt es eine erfreulich große Anzahl, die euch für einige Stunden beschäftigen dürften. Natürlich sind keine weitschweifigen Aufgaben im Stil eines klassischen Rollenspiels zu erwarten. Einige der Herausforderungen wiederholen sich in ihrer Struktur sogar einen Tick zu oft, wenn ihr beispielsweise zum wiederholten Male einen Computer hacken oder bestimmte Gegenstände beschaffen müsst. Doch insgesamt sind die Aufgaben zwar relativ simpel aufgebaut, aber trotzdem unglaublich motivierend. Das liegt vor allem daran, dass sie sehr stimmig in die Spielwelt eingebunden sind. So müsst ihr einen Stützpunkt der Rebellen infiltrieren, bestimmte Schauplätze (die ihr allesamt aus den Filmvorlagen kennt) erkunden oder mit speziellen Persönlichkeiten interagieren.

Dazu zählen unter anderem auch ikonische Helden wie Rey aus der jüngsten Filmtrilogie. Als Belohnung für eure Mühen steigt euer Sims-Charakter schrittweise in der Stufe auf, womit ihr wiederum zusätzliche Gegenstände, Kostüme und Ingame-Credits freischaltet. Es ist sogar möglich, den Traum eines jeden waschechten Star-Wars-Fans wahr werden zu lassen, indem ihr euer ganz persönliches Lichtschwert bastelt. Auch der Kauf von Droiden und hübscher Dekoration im Star-Wars-Stil für das Eigenheim stehen auf der Liste.

Wo sind denn alle?

Bereits diese wenigen Beispiele machen deutlich, was Die Sims 4: Star Wars im Kern auszeichnet: das unverwechselbare Star-Wars-Gefühl als willkommener Fan-Service. Dank der detailverliebten Grafik erkennt ihr sämtliche Charaktere, Schauplätze und sogar Raumschiffe (ja, der Millenium-Falke ist dabei) sofort wieder und fühlt euch sofort in die Welt der berühmten Filmsaga eingesogen. Die Atmosphäre kommt trotz der typischen Sims-Brabbelei sogar bei den „Dialogen“ sehr gut rüber. Etwas schade ist dabei lediglich, dass die aus den Filmen bekannte Story so gut wie gar keine Erwähnung im Spielverlauf findet. Zwar gibt es die eine oder andere Anspielung und mehrere kleinere Easter-Eggs. Doch wer darauf hofft, die Handlung der Trilogien nachspielen zu können, kommt definitiv nicht auf seine Kosten.

Die Sims 4 - Star Wars: Journey to Batuu Gameplay Trailer Das Video hält Features und Spielszenen aus dem Star-Wars-Add-on zu Die Sims 4 für euch bereit.

Ebenfalls etwas bedauerlich ist die Tatsache, dass die Themenwelt Batuu zwar unglaublich gut aussieht und sehr detailverliebt inszeniert ist, sich allerdings nur recht wenige Bewohner auf ihren Straßen tummeln. Dadurch wirkt die Stadt eher wie eine mehr oder weniger statische Kulisse als eine belebte Spielwelt, der es ein wenig an Esprit und Charme fehlt. Allerdings ist das letztendlich Jammern auf einem relativ hohen Niveau, da die restliche Atmosphäre sehr stimmig ausfällt. Löblich finden wir übrigens auch die vielen Überschneidungen beziehungsweise Verbindungen zwischen der eigentlichen Heimat eurer Sims und Batuu. Letztere bildet keine völlig eigenständige und vom Rest abgekapselte Themenwelt, sondern erlaubt es euch unter anderem, freigeschaltete Objekte ins Haus der Sims zu übertragen. Das gilt sogar für Rezepte von Star-Wars-Gerichten, die in den heimischen vier Wänden nachgekocht werden können.